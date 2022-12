TAHUN ini banyak sekali desainer dan brand lokal unjuk gigi di ajang fashion internasional, termasuk New York Fashion 2023. Pandemi yang semakin terkendali membuat pekan mode dapat dilangsungkan kembali dan ini jadi satu semangat baru bagi para desainer.

New York Fashion Week 2023 menjadi event mode yang dilirik seluruh dunia. Di sana, bertabur koleksi anyar dari para desainer kenamaan dunia, pun brand global yang eksistensinya tak usah diragukan lagi.

Menariknya, beberapa brand dan desainer Indonesia sudah bisa satu 'row' di ajang ini. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa Indonesia sudah siap bersaing secara global dengan jenama internasional di dunia. So, siapa saja sih brand, artis, dan desainer yang melenggang di New York Fashion Week 2023?

1. Vivi Zubedi

Desainer Vivi Zubedi tahun ini sangat produksi melahirkan banyak koleksi baru. Itu kenapa dirinya kerap menghiasi pekan mode Indonesia pun New York Fashion Week 2023.

Di NYFW 2023, Vivi menggandeng Dekranasda Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Koleksi Vivi menonjolkan keindahan kain Sasirangan yang melegenda. Dia membawa serta Baim Wong, Paula Verhoeven, dan Olla Ramlan di pagelaran NYFW 2023.

2. Coreta Louise

Desainer Coreta Louise membawa koleksi Sea Reflection di New York Fashion Week 2023. Terinspirasi dari keindahan laut Bunaken, Coreta menuangkannya ke koleksi fashion yang sangat indah. Kesan leisure terasa sekali di koleksi yang banyak memainkan material dobby cotton dan ATBM silk yang memperkuat kesan lautnya.

3. Alleira Carys Care X AMERO Jewellery

Alleira Batik membawa koleksi kolaborasi bersama Carys Mihardja bertema 'Paradise' untuk NYFW 2023. Lewat koleksi ini, Alleira ingin memberitahu dunia bahwa Indonesia punya segudang harta karun yang teramat indah dan itu dituangkan dalam hand-painted yang dibuat anak berkebutuhan khusus.

Spesialnya lagi, untuk mempertegas tema koleksi, Alleira Batik berkolaborasi juga dengan AMERO Jewellery untuk perhiasan yang dikenakan model. Di koleksi NYFW 2023 ini, AMERO Jewellery membawa koleksi 'Lavano - Borobudur Series'. So elegant!

4. SPOUS by Priyo Oktaviano

Desainer Priyo Oktaviano membawa second line-nya yaitu SPOUS untuk NYFW 2023. Koleksi yang dipamerkan di ajang pekan mode internasional itu menonjolkan keindahan Indonesia lewat warna yang super vibrant dan cuttingan modern. Neon gender-friendly memberi kesan fresh yang mengejutkan.

5. Suedeson by Kimberly Tandra

Desainer Kimberly Tandra ingin memperlihatkan bahwa perempuan itu kuat dan juga dinamis di koleksi NYFW 2023. Itu terlihat dari pemilihan cuttingan dan siluet yang chic namun juga berstruktur.

Sekalipun terkesan modern, ada sentuhan klasik di koleksi Suedeson by Kimberly Tandra lewat pattern bunga yang terbuat dari batik. Bunga yang dipilih sebagai motif batik pun tak sembarang yaitu Anggrek Bulan dan Tanimbar yang melambangkan keindahan Indonesia.

6. Heaven Lights

Ini kali pertama Heaven Lights tampil di New York Fashion Week. Di kesempatan besar tersebut, jenama modest fashion ini menghadirkan koleksi bersiluet simplicity namun tetap cantik. Permainan layering dan juga motif yang sedikit bold membuat koleksinya semakin istimewa.

7. ERIGO-X

Selain keenam brand dan desainer lokal yang tergabung dalam Indonesia Now, ada juga ERIGO-X yang ikut meramaikan NYFW 2023. Brand lokal ini bahkan melangsungkan show tunggal di NYFW 2023. Keren!

Karena show tunggal, ERIGO-X menampilkan 60 looks yang mana beberapa dipresentasikan 6 selebriti Tanah Air, sebut saja Raffi Ahmad, Enzy Storia, Angga Yunanda, Anya Geraldine, Raline Shah, dan Refal Hady.

Keterlibatan enam desainer Indonesia Now di New York Fashion Week 2023 mendapat sambutan hangat dari ibu dubes RI untuk Amerika Serikat Ayu Heni Rosan.

"Kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada desainer-desainer kita yang tergabung di Indonesia Now dalam event Internasional New York Fashion Week secara official beberapa waktu lalu," kata Ayu dalam wawancaranya di program iNews Siang, beberapa waktu lalu.

"Kami sangat bangga akan hasil karya desainer ini, di mana sudah mengikuti trend yang ada di New York khususnya dan Amerika Serikat pada umumnya," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ayu sangat berharap agar kemunculan para desainer yang tergabung di Indonesia Now dalam New York Fashion Week 2023 bisa menjadi pemicu desainer muda untuk terus berkarya. Tak hanya itu, bisa mendulang kesuksesan juga di kancang Internasional demi mengharumkan nama Indonesia.

"Saya berharap ini menjadi motivasi untuk desainer-desainer muda lainnya tetap semangat dan terus berkarya, agar memberikan selalu yang terbaik untuk Indonesia," harap Ayu.

So, itu dia artis, desainer, dan brand lokal yang meramaikan New York Fashion Week 2023. Mereka membuktikan bahwa karya anak bangsa bisa juga 'shinning' di pekan mode internasional New York Fashion Week 2023. Semoga menginspirasi!