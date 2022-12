SELAIN mendukung sebagai tempat kerja, sebagian besar orang milenial sekarang memilih datang ke kafe-kafe dengan desain interior unik dan indah.

Tak heran jika kini banyak orang berlomba-lomba untuk menuangkan kekreatifitasannya dan menawarkan kafe yang se-Instagramable mungkin.

Bagi Anda yang tinggal di Jaksel atau ada di sekitar kawasan DKI Jakarta, berikut adalah 5 kafe instagramable yang perlu masuk daftar kunjungan Anda dan tentunya akan mempercantik feed instagram,

1. Kina

(Foto: Instagram/@fomoplaces)

Terletak di Jl. Birah II No.82, Rambutan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kina cafe ini pasti jadi tempat favorit untuk bertemu dengan teman-teman, karena memiliki desain interior yang menawan dengan gaya perpaduan rustic dan minimalis. Hampir semua furniture menggunakan bahan material berupa kayu.

Di salah satu sudutnya terdapat tape radio lawas dan jejeran piringan hitam yang jadi spot foto utama jika Anda berkunjung di cafe ini. Cafe Kina terdiri dari dua ruangan yaitu, semi outdoor dan indoor.

2. Ombé Kofie Senopati





(Foto: Instagram/@saltcaramelt)

Memberikan kesan minimalist namun juga asri dengan tanaman-tanaman dalam pot kecil yang digantung dan sebagian ditanam merambat. Ombé Kofie Senopati terletak di Jl. Cikajang No. 63, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

(Foto: Instagram/@saltcaramelt)

Area di dalam cafe ini cukup intimate, dengan jumlah orang per meja adalah satu hingga empat orang. Di Ombé Anda akan disajikan berbagai macam menu, mulai dari berbagai macam kopi, makanan utama, dan juga berbagai dessert menggoda yang sayang jika dilewatkan.

3. Matang di Pohon Kemang

(Foto: Instagram/@ky_riadiany)

Kafe berikutnya, masih dengan kesan rustic dan area yang sangat luas. Selain instagramable, kafe ini juga jadi salah satu tujuan pencinta durian untuk mencoba durian yang dijual. Bagaimana tidak, Matang di Pohon ini merupakan satu-satunya kafe all you can eat buah durian yang ada di Jakarta.

Kafe yang terdiri dari dua lantai ini terletak di terletak di Jl. Kemang Selatan, No.111, Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

4. Suku Kata Kopi

(Foto: Instagram/@mas_fotokopi) Terletak di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 45, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak kalah aesthetic dan instagramable dari kafe-kafe sebelumnya, Suku Kata Kopi memiliki desain interior ruangan dengan suasana vintage dengan aksen minimalis ruangan di dominasi dengan warna putih. Salah satu hal yang menjadi iconic dari kafe ini adalah keberadaan van yang diletakkan di antara sebuah dinding. kafe ini memiliki ruangan yang tak terlalu besar, dengan kapasitas per meja yang bisa menampung 3-4 orang, sangat cocok buat Anda yang ingin hangout namun tak mau terlalu ramai. 5. Milou Farm House

(Foto: Instagram/@ky_riadiany) Masih ada di kawasan Kebayoran Baru, tepatnya di Jl. Ciranjang No. 30, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Milou farm house memiliki banyak spot foto yang cukup instagramable. Selain berswafoto dan menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman atau orang-orang terdekat, jangan lupa untuk mencicipi berbagai menu makanan mulai dari berbagai macam kue pastry, dan juga berbagai pilihan rasa dari es krim gelato.