KUTIL memang terjadi ketika ada daging kecil yang terinfeksi virus HPV (Human Papillomaviruses). Kutil sebenarnya tidak mengganggu kesehatan, hanya saja memiliki kutil tentu akan mengganggu penampilan.

Kutil pun bisa hilang dengan sendirinya, hanya saja hilangnya kutil bisa terjadi dari hitunggan minggu hingga bulan. Tentu saja, hal ini akan membuat mereka yang memiliki kutil semakin tidak percaya diri.

Berikut cara mengatasi kutil secara alami, yang direkomendasikan dr. Muhammad Iqbal Ramadhan dan situs kesehatan Cleveland Clinic, seperti dilansir dari KlikDokter.

Amplas dan Lakban

Amplas dan lakban adalah dua alat yang sering digunakan untuk memperbaiki rumah. Fakta uniknya, dua alat ini ternyata juga bisa membantu menghilangkan kutil di kulit.

Pertama, kamu perlu menutup kutil dengan lakban selama 24 jam. Bila lakban copot, segera tempelkan lakban yang baru di area kutil. Kulit yang dilapisi lakban akan menjadi basah, pucat, dan mengkerut. Teruskan penggunaan lakban ini selama dua sampai tiga minggu hingga kutil mengecil.

Ketika kutil sudah berwarna putih dan lembek, kamu bisa menggosokkan amplas ke area kutil secara perlahan. Hal ini akan membantu membuang lapisan terluar yang menebal.

Setelah itu, tempelkan kembali lakban di atas kutil dan ulangi kegiatan ini dalam beberapa hari atau seminggu sekali. Perlu dipahami bahwa cara menghilangkan kutil ini mungkin tidak bisa dilakukan pada semua orang dan hanya pada area tubuh tertentu saja, misalnya di sekitar tangan.

Asam Salisilat

Untuk mempercepat proses penyembuhan kutil, kamu bisa menggabungkan metode pertama dengan asam salisilat. Caranya, saat lakban dibuka, rendam bagian kutil ke dalam air selama beberapa saat. Kemudian, kamu bisa menggosok perlahan kutil dengan amplas. Kemudian, kamu bisa mengoleskan asam salisilat ke atas kutil dan tutup kembali dengan lakban.

Berdasarkan penjelasan dari buku yang berjudul What Are The Treatment Options for Warts?, setelah tiga sampai enam bulan menggunakan asam salisilat, 39 dari 100 orang tidak lagi memiliki kutil. Dengan kata lain, kutil hilang sempurna.

Pada buku yang sama juga dijelaskan bahwa 14 dari 100 orang yang menggunakan asam salisilat dapat sembuh dari kutil lebih cepat. Namun perlu diketahui, mengoleskan asam salisilat di atas kutil mungkin akan menyebabkan sedikit perdarahan atau rasa nyeri.

Apabila kamu tertarik untuk menggunakan cara ini, pilihlah asam silat dengan persentase 20-40%. Kandungan persentase asam silat tersebut adalah yang paling efektif untuk mengobati kutil.