PIALA Dunia Qatar berakhir dengan Argentina sebagai pemenangnya lewat drama adu penalti. Argentina pun akhirnya membawa pulang piala dunia itu setelah 36 tahun penantian.

Tidak heran jika piala dunia tersebut diusung keliling kota. Tapi, bukan hanya piala itu saja yang menjadi perhatian, tapi juga kotak Trofi Piala Dunia 2022.

Artis Bollywood Deepika Padukone bersama mantan pesepakbola Spanyol Iker Casillas mengawal peti trofi dari brand Louis Vuitton yang dibuat khusus dan meluncurkan trofi pemenang di stadion yang penuh dengan teriakan penggemar. Brand tersebut pun mengunggah foto trofi FIFA World Cup 2022 dengan desain yang sangat mewah.

"Victory Travels in Louis Vuitton. #DeepikaPadukone and #IkerCasillas presented the ultimate prize in football in a bespoke #LouisVuitton trophy trunk at the #FIFAWorldCup2022 Final,” demikian isi keterangan foto yang diunggah di akun Instagram @louisvuitton.

Dilansir dari Indianexpress, menurut situs web resmi Louis Vuitton, sebagai bagian dari kemitraannya dengan salah satu acara olahraga terbesar di dunia, Louis Vuitton telah merancang koper khusus untuk Piala Dunia FIFA 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Batang Trofi telah dibuat dengan hati-hati untuk melindungi 6.175 kilogram emas dan perunggu 18 karat dari trofi yang dicari itu. Kotak trofi ini digunakan sebagai tempat hadiah paling menawan dengan kemewahannya.

Baca Juga: Begini Cara Pilih Kursi Kereta Api secara Online di Pegipegi

(mrt)