PRODUK fashion karya desainer Indonesia sudah banyak diakui artis luar negeri. Bahkan, beberapa artis secara konsisten menggunakan busana atau aksesori buatan anak bangsa.

Popularitas desainer Indonesia di mata dunia bukan isapan jempol belaka. Sudah banyak desainer lokal yang mengadakan show di luar negeri dan mendapat apresiasi luar biasa dari pasar internasional.

Nah, di bawah ini MNC Portal coba merangkum daftar busana dan aksesori Indonesia yang digemari artis luar negeri. Siapa saja desainer di balik produk fashion mendunia tersebut?

Koleksi Diana Couture untuk Lisa BLACKPINK

Mari kita mulai dengan koleksi busana Diana Couture by Diana Putri yang dikenakan Lisa BLACKPINK. Kemunculan koleksi Diana untuk Lisa BLACKPINK ini sempat menggegerkan publik.

Sebab, tidak ada angin tidak ada hujan, personel BLACKPINK mengenakan koleksi rancangan desainer asal Surabaya tersebut. Di sini, Lisa mengenakan peplum skirt adorned dengan tear drop jewels. So edgy!

Koleksi Diana Couture untuk Jennie BLACKPINK

Jennie BLACKPINK pun menggunakan koleksi Diana Couture untuk video klip 'Shut Down'. Di momen tersebut, Jennie mengenakan Pearl Chandelier Corset yang sangat mewah.

Koleksi Diana Couture untuk Jisoo BLACKPINK

Koleksi Diana Couture pun dipakai Jisoo BLACKPINK. Di momen ini, Jisoo mengenakan multicolored fringe swarovski shorts hitam yang sangat kekinian.

Koleksi Diana Couture untuk Rose BLACKPINK

Dan Rose BLACKPINK pun mengenakan koleksi Diana Couture. Nuansa hitam yang glamour terlihat dari kesan busana tersebut. Rose menggunakan swarovski-encrusted short yang menawan.

Koleksi headpiece Rinaldy Yunardi untuk Christina Aguilera

Kita beralih ke aksesori desainer lokal kedoyanan artis Hollywood. Tak lain koleksi Rinaldy Yunardi.

Di 2022 ini, banyak selebriti dunia yang mengenakan aksesori Rinaldy Yunardi, salah satunya adalah Christina Aguilera. Penyanyi itu mengenakan koleksi Koh Yungyung, sapaan akrab sang desainer, untuk tampilannya di UK Concert. Christina tampak sangat stunning mengenakan headpiece berbentuk love tersebut, Serasi dengan pakaian yang dikenakannya. So much fun!

Koleksi headpiece Rinaldy Yunardi untuk Madonna

Penyanyi kelas internasional lain yang suka sekali dengan koleksi Rinaldy Yunardi adalah Madonna. Selebriti ini sudah beberapa kali menggunakan koleksi Koh Yungyung dan yang terbaru adalah koleksi halloween look berjudul 'A Haunting Fairytale'.

Di momen ini, Madonna tampil dengan karakter Queen of Hearts dari novel 'Alice in Wonderland' karya Lewis Carroll. Tampilannya makin maksimal dengan headpiece rancangan Koh Yungyung. Sophisticated!

Koleksi headpiece Rinaldy Yunardi untuk Dylan Geick

Buat Anda yang tidak begitu familiar dengan Dylan Geick, pria ini adalah penulis yang cukup vokal di Amerika Serikat, selebriti media sosial, dan amature wrestler.

Untuk cover majalah Man About Town Inggris, Dylan mengenakan headpiece berbentuk kuping kelinci rancangan Rinaldy Yunardi. Ini membuktikan bahwa koleksi desainer Indonesia gak hanya dinikmati selebriti perempuan!

Koleksi sepatu Harry Halim untuk Dua Lipa

Desainer Indonesia lain yang karyanya diminati artis luar negeri adalah Harry Halim. Dua Lipa di video klip Sweetest Pie mengenakan sepatu Kitana Boots karya Harry Halim. Super cool!

Koleksi dress Harry Halim untuk CL

Masih ingat dengan penampilan CL di We The Fest 2022? Di momen itu, CL mengenakan koleksi dress rancangan Harry Halim. Gaya CL di atas panggung sangat statement dengan dress yang sangat dramatic buatan Harry Halim.

Koleksi dress Monica Ivena untuk Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger pernah mengenakan dress couture luxury rancangan Monica Ivena. Dress tersebut bergaya embellished cape dipadukan dengan long dress berkilau. So glam!

Sejatinya masih banyak lagi karya desainer Indonesia yang dipakai artis Hollywood sepanjang 2022. Ini membuktikan bahwa karya anak bangsa bisa bersaing dengan desainer Internasional. Keren!