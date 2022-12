BERADAPTASI di lingkungan kerja baru memang punya tantangannya tersendiri. Berbagai penyesuaian untuk beradaptasi harus dilakukan. Apalagi, pasca Pandemi Covid-19 yang membuat generasi milenial dan generasi Z khususnya seperti kembali ke dunia baru.

Perubahan iklim kerja, perubahan lingkungan pertemanan, rekan kerja, atasan yang baru, tanggung jawab baru, honor baru, serta kemungkinan tantangan baru.

Kemampuan adaptasi yang baik sangat diperlukan pada kondisi seperti ini. Secara singkat, semakin cepat bisa menyesuaikan diri, semakin cepat pula seseorang bisa bekerja maksimal. Tips untuk menghadapi tantangan budaya kerja yang baru ini lah yang jadi pembahasan siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo hari ini.

Ajeng Laras Phitaloka, Senior Account Executive sebagai narasumber, menuturkan ia memiliki bberapa tips untuk menghadapi lingkungan atau budaya kerja baru. Pertama, meningkatkan kualitas diri agar bisa menjadi sosok istimewa dan mudah beradaptasi di lingkungan kerja baru.

“Kalau yang selalu aku semangatin ke teman-teman sih, harus memperbanyak skill. Jangan malas untuk ikut-ikut course, dan sekarang itu banyak banget yang gratis” ujar Ajeng, dalam Podcast Aksi Nyata, “ Milenial dan Gen-Z Menghadapi Budaya Kerja Baru” dikutip dari Youtube Partai Perindo, Rabu, (21/12/2022).

“This era is so advanced, dan very complex, dan individunya pun sangat kritikal, jadi kita juga harus ekstra, kita harus benar-benar ekstra jangan mau ketinggalan kalau tak mau stuck di situ-situ saja kita harus memperkaya diri,” sambungnya.

Ajeng melanjutkan, dengan menonjolkan sebuah kelebihan yang ada dalam diri sejak awal, seseorang bisa jadi pribadi yang unggul ke depannya. Salah satu cara termudahnya yakni dengan mengikuti sejumlah kursus untuk meningkatkan skill dan pengetahuan. Terlebih, saat ini cukup banyak kursus gratis yang bisa dijalani secara daring.

“Digital course itu sangat membantu sih dan banyak banget itu yang free bahkan kayak universitas-universitas di luar kayak Harvard University, kadang bikin online course, kayak Instagram one on one, kayak digital marketing one on one, sering banget ngadain free course dan bisa dapat sertifikat,” jelasnya panjang lebar.

Menurutnya, langkah sesederhana ini bisa sangat berguna, terutama untuk melamar pekerjaan baru di masa depan.