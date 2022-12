FILM Avatar 2 telah tayang di bioskop Indonesia sejak 14 Desember 2022. Para bintang film terkemuka yang berperan dalam film tersebut pun sontak menjadi sorotan.

Kate Winslet menjadi salah satu aktris yang hangat diperbincangkan publik karena berhasil memerankan karakter Ronal dalam film karya James Cameron tersebut. Di luar film Avatar 2, sosok Kate Winslet juga terkenal karena memiliki kecantikan yang awet muda di usia 47 tahun.

Penasaran dengan sosoknya yang cantik dan awet muda? Berikut 5 potret cantik Kate Winslet yang dirangkum dari Instagram @kate.winslet.official

1. Cantik alami

Kate winslet memang sejak dahulu terkenal memiliki paras cantik yang alami. Hal ini bisa dilihat pada perannya dalam film Titanic saat ia berumur 20 tahun. Dalam film tersebut ia begitu cantik sehingga banyak yang terpesona dengan karakter Rose. Maka tak heran ia tetap tampil mempesona karena memiliki kecantikan yang alami.

2. Awet muda

Wanita kelahiran 1975 tersebut banyak diperbincangkan publik karena sosoknya yang awet muda. Ia terlihat masih memiliki kulit wajah yang mulus, sehat, dan bersih tanpa adanya flek hitam. Meski memiliki kerutan, hal itu tidak menghalangi kecantikannya yang awet muda di umur 47 tahun.

"Still beautiful.." puji salah satu warganet.

"Beautiful as always ✨," tambah yang lain.

3. Modis dan glamour

Selain terkenal memiliki paras yang awet muda, Kate Winslet juga terkenal memiliki selera fashion yang modis dan glamour. Gaya berpakaian yang ia kenakan sungguh memancarkan pesonanya yang dewasa. Seperti pada potret di atas, ia tampak bergaya dengan mengenakan mengenakan blazer putih dan inner jumpsuit hitam.

4. Tampil seksi





Kate Winslet juga kerap kali memamerkan pesonanya yang seksi sekaligus menarik. Ia memiliki bentuk tubuh yang berisi namun seksi sehingga sosoknya tampak mempesona. Seperti pada foto di atas, terlihat lekuk tubuh Kate Winslet yang seksi karena pengaruh dress hitam yang ketat

5. Tampak stunning dengan gaya apapun





Selain tampak mempesona dengan gaya modis dan seksi, Kate Winslet juga tak kalah menarik dengan gaya berpakaian yang simpel. Ia memang seringkali tampil dengan gaya simpel anti ribet namun tetap berkesan stylish. Bahkan dengan gaya simpel pun Kate Winslet juga menjadi sorotan publik.

"Believe me you're still more beautiful rosee🔥🔥" puji salah satu penggemar.

"Beautiful ❤️" tambah yang lain.