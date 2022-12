FILM Avatar 2: The Way of Water sukses menjadi box office pekan ini. Tak hanya filmnya yang mencuri perhatian, para pemainnya juga turut jadi perbincangan di media sosial.

Salah satunya Zoe Saldana. Sosok yang memerankan Neytiri ini sukses membuat publik kagum dengan akting dalam film animasi itu. Karakter Neytiri yang sangat berperan besar dalam film, membuat banyak orang penasaran dengan wajah di balik karakter Neytiri.

Berikut potret cantik Zoe Saldana yang dihimpun dari akun Instagram pribadinya.

1. Pakaian berjaring





Zoe terlihat seksi dengan pakaian berjaring yang ia kenakan. Tumpukan jaket kulit hitam tak membuat kesan seksi pudar dari penampilan wanita berkulit eksotis itu.

2. All Black outfit





Penampilan Zoe sangat cantik dan berbeda dengan rambut lurusnya. All Black outfit memang selalu membuat Ibu tiga anak ini tampil outstansing. Detail gelang di kedua tangannya membuat Zoe tampil bak pendekar.

3. Anggun ber-outer biru





Kali ini Zoe tampak slay dengan outer biru yang dikenakannya. Baju minim berupa tanktop dan celana mini yang ditumpuk jadi tak terlihat seksi dalam potret, saat ditutupi outer panjang. Efek angin membuat rambut Zoe berkibar, memberi kesan dramatis pada sesi foto itu.

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

4. Kemben kulit

Zoe tampak mempesona dengan kemben kulit yang melekat di tubuhnya. Warna kemben itu hampir menyerupai tone kulit Zoe, sehingga sekilas tampak begitu lolos tanpa busana. 5. Mata indah

Tatapan mata Zoe terlihat indah dalam potret ini. Rambutnya ditata dengan rapi bergaya bun, membuat wajah cantiknya dapat dinikmati sepuasnya. Polesan makeup yang tak terlalu tebal membuat semakin natural dan mempesona.