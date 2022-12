TREN fashion populer sepanjang 2022 banyak menunjukkan semangat lewat koleksi berwarna vibrant dan juga potongan yang tidak biasa.

Menurut National Chairman Indonesia Fashion Chamber Ali Charisma, ini seperti simbol bahwa masyarakat di 2022 siap bangkit kembali setelah 2 tahun sebelumnya terkungkung dalam pandemi Covid-19.

Itu kenapa, warna vibrant, potongan abstract, dan juga item fashion yang lebih bold dan statement banyak dikeluarkan desainer di 2022 ini. Dan beberapa rumah mode Indonesia menunjukkan hal itu di panggung runway.

Di bawah ini, MNC Portal coba merangkum 5 tren fashion populer di 2022 versi Rumah Mode Indonesia. Ada siapa saja?

Harry Halim

Bisa dibilang ini tahunnya Harry Halim. Dia berhasil menciptakan koleksi yang sangat statement dan menggemparkan dunia fashion Tanah Air maupun Internasional.

Koleksi 'Devotion' Autumn Winter 22/23 yang ditampilkan di during Paris Fashion Week 2022 menggambarkan dengan jelas tren fashion 2022 yang vibrant. Itu kenapa, Harry Halim kini jadi salah satu desainer yang disorot dunia.

Vivi Zubedi

Vivi Zubedi mempersembahkan koleksi yang sangat indah sepanjang 2022. Dia berhasil meramu pattern-outfit tanpa membuat tampilan terlihat too much.

Koleksi Vivi Zubedi satu ini misalnya, kalau dilihat secara detail, semua bagian full of pattern tapi secara keseluruhan perpaduannya sangat indah dan cantik. Makes you fabolous!

Barli Asmara

Tren fashion populer di 2022 lainnya adalah klasik-vibes. Tren ini banyak diadaptasi oleh para desainer lokal, namun yang cukup mencuri perhatian adalah koleksi Barli Asmara.

Di foto ini misalnya, permainan ruffles skirt, buttons up sleeve, dan juga A-line gown klasik menjadi identitas koleksi yang sangat indah. Gaya seperti ini tak dimakan zaman, makanya akan selalu indah di setiap masa.

Sejauh Mata Memandang

Kebaya jadi salah satu tren 2022 yang banyak dipakai oleh pencinta fashion. Rumah mode Sejauh Mata Memandang bahkan punya kampanye soal kebaya ini bekerja sama dengan Dian Sastrowardoyo dalam aksi #KebayaGoestoUNESCO.

Oscar Lawalata

Aku dan Kain menjadi salah satu karya terbaik Oscar Lawalata di 2022. Lewat koleksi ini, Oscar tak henti-hentinya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam kebiasaan mengenakan kain dalam aktivitas sehari-hari.

Tren wastra Nusantara pun semakin eksis di Indonesia. Makanya, tidak heran sekarang ini banyak pencinta fashion yang gemar pakai kain, tak terkecuali para prianya.

So, itu dia tren fashion populer sepanjang 2022. Kira-kira gaya busana di 2023 akan seperti apa ya? Apakah masih berlanjut dari 2022 atau benar-benar berubah 180 derajat? We'll see!