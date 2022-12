JAKARTA - Soulyu merupakan makeup lokal ala Korea yang punya banyak kelebihan. Seperti mengandung skincare, sehingga tak hanya membuat kulit terlihat cantik, namun juga menyehatkannya! Dan yang paling penting, harganya ramah di kantong!

Apalagi kalau Anda belinya di AladinMall, bisa dapat harga spesial lho! Karena, lagi ada diskon spesial 70%! Jadi, Anda bisa mendapatkan blush on, highlighter, dan bronzer dari Soulyu seharga Rp75.000 saja dari harga Rp249.000!

Rekomendasi produk Soulyu yang bisa Anda dapatkan di AladinMall dengan diskon spesial 70%!

Soulyu Cheek Glimmer Bonnie and Clyde

Soulyu Cheek Glimmer - Bonnie and Clyde. Kecantikan 3in1. Ini merupakan produk blush on, bronzer, sekaligus highlighter yang dapat menyempurnakan tampilan Anda di setiap kesempatan. Cocok digunakan untuk pemilik kulit gelap.

Soulyu Cheek Glimmer Stargirl

Soulyu Cheek Glimmer Stargirl dikemas dalam shade yang cocok untuk Anda para pemilik kulit medium. Cara pemakaian: Aplikasikan bronzer terlebih dahulu pada tulang pipi, lalu aplikasikan blush pada pipi Anda, untuk sentuhan akhir, aplikasikan highlighter pada tulang pipi tertinggi Anda.

Soulyu Cheek Glimmer Secret Admirer

Soulyu Cheek Glimmer Secret Admirer akan sangat cocok diaplikasikan bagi Anda yang memiliki kulit cerah. Dapatkan penampilan yang sempurna seperti artis Korea dengan Soulyu, So Beauty - So You!

Pastikan Anda tidak kehabisan ya, karena, promo Soulyunya hanya berlangsung 2 hari saja!

Kapan lagi bisa dapat produk makeup lengkap mulai dari blush on, highlighter, hingga bronzer seharga Rp75.000 saja kalau bukan di AladinMall! Berhubung promonya akan berakhir 2 hari lagi (26 Desember 2022), maka pastikan Anda membelinya sebelum kehabisan dan menyesal!

Selain ada diskon spesial 70% untuk pembelian produk Soulyu, AladinMall juga memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

(amj)