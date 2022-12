SAMBUT Natal 2022, Gisella Anastasia alias Gisel jalani photoshoot bernuansa hijau-merah. Di foto tersebut, dia tampak sangat berbeda dari tampilan biasanya.

Untuk photoshoot edisi Natal 2022, Gisel dibantu tim luar biasa. Fashion Stylist dipegang oleh Doley Tobing yang merupakan langganan keluarga Istana Negara, photographer by Deny Mirrorcle, dan makeup by Victoria Makeup.

Kemudian, hairdo dengan gaya wet-silk dikerjakan Indry Yonathan dan gaun yang dikenakan merupakan rancangan Evelin Gunawijaya. Aksesori pelengkap gaya dari Leciel Design dan sepatu dari Langkah by Lina Lee.

So, gimana tampilan Gisel edisi Natal 2022? Berikut ulasan fotonya:

1. Literally pamer ketiak!

Di foto pertama, kita bisa lihat kalau Gisel tampak super jenjang dengan gaun maxi membahana berdiri di samping pohon Natal. Pose yang diperlihatkan adalah pose 'sakit kepala'.

Karena adanya slit atau potongan di bagian kiri dress, itu dimaksimalkan Gisel untuk memperlihatkan kakinya yang mulus di atas heels super tinggi berwarna emas.

Nuansa hijau-merah yang ada di tubuh Gisel memang jadi ciri khas Natal, ya. Uniknya, netizen malah fokus ke pose Gisel, bukan tampilan dia keseluruhan.

"Queen of pamer ketek! hihihi," kata @netijen****.

"Kok pamer ketiak sih di pohon Natal?" celetuk @sitompul****.

"Aku kira kamu jadi pohonnya, sel," komen @asihlee**.

2. Korean look yang cantik

Di look kedua, Gisel menjelma menjadi idol Korea super cantik. Fotonya tampak lebih close up dari sebelumnya, sehingga kita bisa lihat detail makeup Mama Gisel.

Detail busana juga semakin tampak jelas, yaitu adanya manik-manik dan batu kecil indah di gaun hijau Gisel. Cut-off d pinggang kanan memberi kesan seksi yang tidak 'too much'. So elegan.

Di foto ini, Gisel kembali pamer ketiak. Beda dari sebelumnya, kalau foto kedua Gisel menempatkan ujung jari di bawah dagu, membuat fokus pandangan ada di wajah dan mau tidak mau ketiaknya.

Lagi, netizen cerewet soal pose yang tidak sepatutnya diperlihatkan Gisel di edisi Natal.

"Emang gak ada gaya lain ya? Pohon Natal kok diketekin," judes @nainggolanirma***.

"Waduh, beginikah tema Natal?" ungkap @standley*** kecewa.

"Terlihat tua, nggak fresh lagi," julid @roadtofinal***.

Sementara itu, tetap banyak netizen memuji kecantikan Gisel.

"Real cantiknya, bukan aplikasi viral," puji @eldae****.

"Cantik banget kak Gisel," komen @belifollowersmurah******.

"Mirip Titik Puspa di sini wajahnya, cantik," ungkap @kamaniya_ren****.

So, itu dia photoshoot terbaru Gisel edisi Natal 2022 yang menurut netizen 'queen of pamer ketek'. Bagaimana menurut Anda?