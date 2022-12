SANDRA Dewi jadi salah satu artis Indonesia yang merayakan Natal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Sandra menyambut Perayaan Natal tahun ini dengan meriah.

Ia bahkan telah memasang dekorasi pohon Natal bertema rustic di dalam rumahnya sejak awal November lalu.

Dengan semangat Natal, lewat akun Instagram pribadinya, istri Harvey Mois ini mengunggah banyak foto dirinya bergaya dengan berbagai outfit dan berpose di depan pohon Natal. Merangkun akun Instagramnya, @sandradewi88, berikut beberapa potret OOTD Sandra Dewi di depan pohon Natal.

1.Serba putih: Sandra Dewi tampak terlihat simpel dan elegan dalam balutan busana serba putih. Ia tampak mengenakan atasan berupa inner putih yang dipadukan dengan luaran putih model see through yang juga berwarna putih. Sebagai bawahan, dipilih celana panjang putih dipadukan sepatu hak tinggi berwarna senada. Rambut panjangnya, ditata gaya high ponytail klasik

2.Serba hitam: Nah kalau yang ini, SD tampil kontras dengan pohon Natalnya yang berkilauan lewat setelan busana serba hitam. Atasan kemeja hitam dengan detail kancing dan kerah putih dipasangkan dengan rok mini berwarna hitam yang membuat kakinya terlihat makin jenjang.

3. Seksi dengan denim hotpants: Meski sudah ibu-ibu, pebisnis cantik ini masih jago tampil seksi. Seperti dalam potret berikut, ia terlihat fresh dan edgy dengan atasan blouse dengan perpaduan hijau motif dan warna putih. Dipadukan dengan hotpants jeans sehingga terlihat lebih santai dan memberi tampilan seksi bak anak muda.

4.Bak ABG dengan rok mini ruffle: Tampak cantik dan terlihat bak ABG dan menggemaskan dalam balutan atasan kemeja merah yang dipadukan rok mini hitam polos cutting rampel 5.Gemas dengan babydoll dress: Cute dan gemas dalam dalam babydoll dress mini berwarna hitam detail motif polkadot dan tak lupa melemparkan ekspresi tertawa hingga duckface.