ATLET cantik Elina Tzengo merupakan seorang atlet lempar lembing yang berasal dari Yunani. Elina lahir pada tahun 2002 di kota Thessaloniki, Ia menjadi juara lempar lembing termuda di Eropa.

Beberapa gelar kehormatan pun berhasil diraihnya, Elina berhasil menyabet medali emas di Kejuaraan Eropa pada tahun 2022, medali emas di Kejuaraan Eropa U20 tahun 2021, tiga medali emas di Kejuaraan Nasional, medali emas di Kejuaraan Balkan, dan dua medali emas di Kejuaraan Nasional U20.

Tak hanya memiliki prestasi gemilang, paras cantik atlet asal Yunani ini juga begitu menghipnotis publik. Seperti apa sosoknya? Berikut beberapa potretnya dilansir dari akun Instagram pribadi @elina_tzengo.

Penghargaan juara lembing eropa





Pada potret ini, Elina tampil mengenakan dress hitam berbahan satin yang elegan. Ia begitu cantik dengan pulasan makeup yang glowing dan sentuhan lipstik glossy. Penampilannya semakin sempurna dilengkapi dengan beberapa aksesori.

Elina berpose berdiri memegang sebuah penghargaan dari kejuaraan lembing Eropa sambil menampilkan senyum manisnya. Rambutnya pun dibiarkan terurai dengan style wavy hair, cantik banget!

Tampil sporty





Kali ini, Elina tampil sporty mengenakan one set pakaian olahraga berwarna hitam. Ia terlihat cantik dengan look yang natural tanpa pulasan make up mencolok. Elina berpose duduk menampilkan senyum sumringah yang begitu memesona. Rambutnya pun diikat rapi ke belakang, so pretty!

Senyuman manis





Elina Tzengo tampil mengenakan jaket berwarna putih, ia berpose berdiri sambil mendekap lembing biru di depannya. Pesona kecantikannya semakin mencuat saat dirinya tampil dengan wajah yang dipulas make up serta senyum manisnya mampu meluluhkan hati. Rambutnya yang panjang curly dibiarkan terurai ke belakang, tak heran bila dirinya menjadi idola netizen karena kecantikannya.

Pose piece Pada potret ini, Elina tampil mengenakan one set pakaian sporty berwarna hitam. Pakaian ini mengekspos kulit mulus dan otot di badannya yang terlihat jelas di kamera. Elina berpose berdiri dengan mengangkat kedua tangannya ke atas bergaya jari piece. Wajahnya tampak cantik meskipun tanpa pulasan make up. Sementara itu, rambutnya diikat ke belakang agar tampak rapi dan menawan. Atlet muda berprestasi Meskipun masih terbilang muda, Elina sudah mampu mengumpulkan beberapa kejuaraan bergengsi. Berkat pencapaiannya itu, ia menerima beasiswa di Universitas Georgia, bwin merupakan sponsor utama yang mendukung kesuksesan karirnya di masa depan. Badan atletis Pada potret ini, Elina tampil mengenakan singlet sporty hingga menampilkan otot tubuhnya yang kekar. Ia berpose memegang lembing berwarna merah dengan pandangan ke arah bawah. Meskipun begitu kecantikan Elina tetap terpancar sempurna, rambutnya pun diikat rapi ke belakang, sungguh memesona.