PERKEMBANGAN industri makeup memang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menyesuaikan dengan situasi. Apalagi, kini orang-orang sudah kembali beraktivitas di luar rumah.

CMO & Co-founder Social Bella Chrisanti Indiana dan content creator Kiara Leswara, menyebut banyak perubahan atau pertumbuhan dari trend beauty untuk Indonesia di tahun 2023.

"Pertama yang kita lihat adalah tren makeup sekarang sudah mulai naik lagi. Apalagi habis pandemi, mungkin teman-teman pada mulai keluar lagi jadi pengin ngelihat lagi koleksi makeup di rumah yang sudah expired," kata Chrisanti seperti dilansir dari Antara.

Selain itu, Chrisanti juga mengatakan bahwa di tahun depan, tampilan makeup natural pun masih tetap menjadi tren. Hanya saja, warna-warna yang lebih playfull akan lebih banyak digemari.

"Selain itu sudah mulai punya different needs untuk makeup. Walaupun looksnya masih sekitar natural look, tapi sudah mulai playfull. Jadi sudah mulai ada permainan warna yang berani, walaupun beda dari bold makeup sebelum pandemi," jelas Chrisanti.

Hal tersebut juga disetujui oleh content creator Kiara Leswara. Dia mengatakan bahwa karena orang-orang masih akan menggunakan makeup, maka pemakaian makeup yang tidak terlalu tebal tetap akan menjadi pilihan.

"Benar. Sekarang bold makeup sudah mulai naik lagi. Tapi bold makeup-nya somehow beda. Dulu kan kayak layers, kalau sekarang mungkin lebih suka yang skin light, lebih suka yang kelihatan fresh, nggak matte," ucap Kiara.

"Trennya juga mau memperlihatkan aksen warna tapi nggak too much. Selain hasilnya youthfull, sekarang kan orang juga masih pakai masker ya. Jadi kalau terlalu tebal nanti nempel," imbuhnya.

Dia melanjutkan, pada 2023 mendatang tren makeup yang memiliki kandungan skincare juga akan banyak digemari. Saat ini pun, produk-produk makeup yang memiliki kandungan skincare sudah banyak ditemui di pasaran. "Tren makeup ini juga didukung dari banyaknya tech inovasi-inovasi yang bikin hybrid. Skincare X Makeup. Jadi, makeup dengan skincare benefit. Itu yang kita lihat sudah muncul banyak. Nggak cuma brand internasional, tapi juga brand lokal," kata Chrisanti. "Aku juga setuju dengan tren makeup skincare benefit. Hampir semua campaign yang aku jalanin tuh rata-rata di produknya sudah ada skincare benefit. Aku merasa sih, beda experience pakai makeup sekarang sama dulu. Kerasanya di kulit jadi beda," sahut Kiara. Terakhir di tahun 2023 mendatang, tren produk kecantikan berkelanjutan juga akan banyak diminati masyarakat. Sebab menurut Chrisanti, kini masyarakat sudah mulai aware terhadap produk-produk kecantikan yang menggunakan bahan ramah lingkungan. "Tren kedua yang mau aku highlight adalah tren sustainability ini jadi suatu hal yang penting untuk customer. Jadi customer sudah mulai aware dan mulai mempertanyakan dari brandnya, apakah ada inovasi yang bisa membantu keberlangsungan dari lingkungan. Oleh sebab itu, kita bakal melihat green beauty trend di tahun 2023 yang mungkin lebih menarik," pungkasnya.