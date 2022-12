PRODUK-PRODUK kecantikan dan perawatan wajah memang terus mengalami perkembangan. Industri kecantikan di Indonesia pun juga mengalami perkembangan.

Kini produk lokal mulai banyak dijumpai di pasaran hingga masyarakat yang lebih spesifik saat membeli produk. CMO & Co-founder Social Bella Chrisanti Indiana menyebut, pandemi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap skincare.

"Di tahun 2022 ini banyak banget skincare-skincare yang menjadi andalan. Karena mungkin pandemi. Jadi orang lebih aware dengan how take care of themself," papar Chrisanti seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, kini banyak sekali produk skincare andalan yang menjadi tren di tengah masyarakat. Sebab, sejak pandemi masyarakat pun mulai semakin peduli dengan kesehatan dan kecantikan kulit mereka.

Kendati demikian, masyarakat kini tak hanya mencari produk skincare yang diinginkan. Chrisanti menjelaskan bahwa para pelanggan di Sociolla kini lebih spesifik mencari kandungan dalam sebuah produk.

"Kita lihat juga di tahun 2022 ini, trennya sudah lebih advance. Jadi kayak nggak cuma serum, moisturizer dan sebagainya. Mereka tuh saking spesifiknya sudah lihat ingredients. Bukan cuma serum pemutih atau mencerahkan. Tapi sudah mulai cari misal mau serum yang ada niacinamide-nya, atau yang ada Vitamin C," kata Chrisanti.

"Jadi search level di Sociolla, kita bisa lihat dari pencarian customer. Itu bentuknya sudah bukan produk lagi. Tapi pencariannya lebih ke retinol, Vitamin C, sudah sangat spesifik. Jadi sudah mulai banyak juga produk yang spesifik untuk area tertentu," tambahnya.

Lebih lanjut, menurut Chrisanti kini produk lip cream atau eye care pun mulai banyak diminati oleh masyarakat. Sejak pandemi, penampilan mata pun kini menjadi sangat penting khususnya bagi kaum wanita. "Lip cream itu sudah mulai banyak produknya sekarang. Lalu kayak eye care. Jadi customer sekarang, mata tuh nggak sekedar pakai moisturizer saja. Mereka sudah mulai cari kayak eye serum," jelasnya. Sementara itu, di tahun 2022 ini inovasi hybrid skincare infuse makeup juga sudah mulai banyak bermunculan dan menarik minat masyarakat. Misalnya satu produk yang dapat digunakan untuk mata, pipi dan bibir sekaligus hingga bedak yang sudah mengandung sunscreen. "Kalau dari makeup, di tahun 2022 ini sudah mulai banyak inovasi. Mulai dari hybrid skincare infuse makeup. Multifungsi produk. Jadi produk yang bisa dipakai untuk eye, cheek and lip. Atau cushion all in one. Jadi nggak perlu pake primer, foundation dan bedak. Senang banget sih dengan adanya inovasi ini," pungkasnya.