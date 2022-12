PERAYAAN Natal sudah di depan mata, umat Nasrani yang merayakannya pun sudah melakukan sederet persiapan mulai dari dekorasi pohon Natal, lampu, sajian makan malam, hingga aneka camilan lezat yang siap disuguhkan.

Namun masih ada lagi yang perlu disiapkan untuk menyambut Natal, yakni penampilan diri yang mumpuni. Bukan hanya dengan outfit, tapi juga dengan pulasan makeup yang pas dan sempurna.

Jika Anda masih bingung bagaimana untuk tampil cantik dengan pulasan makeup gaya natural untuk perayaan Natal nanti, sontek lima inspirasi gayanya di bawah ini, seperti dilansir dari Elle.com, Jumat (23/12/2022).

1. Makeup glowing: Pulasan makeup yang terkesan tanpa menggunakan makeup sama sekali karena terlihat sangat natural. Namun teknik makeup ini sebetulnya menggunakan shimmer yang sesuai warna kulit. Gunakan shimmer di area-area wajah, seperti tulang pipi, kelopak, hidung, dan atas bibir.

2. Tonjolkan blush on pink: Kenapa pink? Karena warna ini menunjukkan kesan segar di kulit wajah pemakainya. Tidak masalah loh jika tidak ingin menggunakan banyak warna di area wajah dan hanya menggunakan warna-warna nude pada bibir dan kelopak mata.

3. Bulu mata lentik sebagai statement: Gaya tampilan makeup ini cukup berbeda karena terkesan menghilangkan alis, sehingga semua perhatian fokus tertuju ke mata. Triknya maskara dan penjepit bulu mata sehingga terlihat lentik. Meski terlihat pucat, namun area mata bisa menjadi statement pada penampilan.





4. Pulas lipstik merah: Bagi pemilik kulit kecoklatan, gaya simpel ini bisa jadi inspirasi. Bagian matanya menggunakan warna coklat dan bibir dipulas lipstik warna merah. Gunakan lipstik tipis-tipis agar tidak terlalu mencolok. Sementara untuk perona pipi, bisa pilih blush-on warna oranye.

5. Wet look:

Wet look makeup ini digemari pecinta beauty sejak lama. Look ini banyak menjadi pilihan karena tidak perlu memakan waktu banyak untuk menggunakannya. Untuk mendapatkan hasil look seperti ini, Anda bisa menyesuaikan skintone dengan highliter. Perbanyak highlighter di sekitar mata, hidung, dan tulang pipi. Jangan lupa memakai glossy liptint agar bibir kamu terlihat plump.

