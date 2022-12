SIAPA sih yang tak ingin mendapatkan diskon gila-gilaan saat berbelanja? Nah, Mega Sale periode Nataru (Natal dan Tahun Baru) hadir di AladinMall! Melalui promo besar-besaran ini, Anda bisa mendapatkan diskon sampai dengan 90 persen untuk berbagai kategori produk, mulai dari makanan dan minuman, elektronik & gadget, perlengkapan rumah, fesyen, ibu dan anak, hobi dan olahraga, serta voucher dan jasa.

Intinya, berbelanja apa pun di AladinMall Nataru Mega Sale, diskonnya bisa sampai 90 persen! Makanya, buruan borong semua kebutuhan Anda sebelum kehabisan! Kira-kira, ada produk apa saja ya? Yuk simak rekomendasinya berikut ini!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Mega Sale Nataru, eksklusif di AladinMall!

1. Lokalate Kopi Andaliman Dus 8 Sachet: Lokalate Kopi Andaliman adalah kopi dengan kandungan vitamin A yang tinggi, lebih rendah gula, dan dipadu dengan sensasi khas Andaliman. Nggak tanggung-tanggung diskonnya, Anda bisa mendapatkan produk ini seharga Rp3.000 saja dari harga Rp25.000!

2. Audio Technica ATH-CKL220iS In-Ear Headphone with Mic - Black - Hitam: Driver 8.5mm, menjadikan Audio Technica ATH-CKL220iS In-Ear Headphone ini punya suara berkualitas tinggi untuk semua jenis musik. Desainnya juga ergonomis dengan fitur kabel bebas kusut. Dapatkan produk ini seharga Rp100.000 saja dari harga Rp249.000.

3. Hannochs LED NOVA 12W Cahaya Putih: Hannochs LED NOVA 12W Cahaya Putih memiliki desain yang elegan, dengan frosted cover bagian atas yang tahan terhadap benturan. Dapat beroperasi pada tegangan 150-240V. Miliki produk ini seharga Rp17.900 saja dari harga Rp30.700.

4. Kiddie Splash Swimming Suit: Kiddie Splash Swimming Suit adalah baju renang anak dengan bahan yang berkualitas serta nyaman digunakan. Tersedia ukuran bayi, hingga anak berusia 10 tahun. Dapatkan produk ini seharga Rp99.500 saja dari harga Rp200.000.

5. Soulyu Lip Maximizer - Sorry Nude Sorry; Soulyu Lip Maximizer - Sorry Nude Sorry merupakan lip cream dengan formula lembut dan tidak lengket. Tata rias wajah jadi tampak sempurna dan memesona. Diperkaya dengan vitamin E, Jojoba Oil dan Ekstrak Ginseng menyempurnakan penampilan kecantikan bibir Anda! Miliki produk ini seharga Rp55.000 saja dari harga Rp89.000.

6. Element Pushbike / Balance Bike 5Rider Eva - Red: Balance bike adalah sepeda dua roda dan tanpa pedal. Balance bike bisa dijadikan media belajar bersepeda usia dini. Banyak sebutan untuk sepeda roda dua tanpa pedal ini, seperti: balance bike, training bike, run bike, baby bike, trainer wheels, push bike. Dapatkan produk ini seharga Rp380.000 saja dari harga Rp450.000.

7. Voucher Boga Group Rp200.000: Voucher Boga ini bisa digunakan di 9 Restaurant yang bertanda BOGA Group. Berlaku di Bakerzin, Boga Catering, Pepper Lunch, Paradise Dynasty, Paradise Inn, Master Wok, Shaburi, Kintan Buffet, dan Onokabe. Dapatkan produk ini seharga Rp184.000 saja dari harga Rp200.000.

Selain bisa dapat diskon Mega Sale hingga 90 persen, belanja di AladinMall juga gratis ongkir se-Indonesia!

Kapan lagi bisa belanja produk di semua kategori dengan harga super hemat yang tak bikin kantong jebol kalau bukan di AladinMall! Karena promo ini terbatas, buruan deh diborong sebelum kehabisan!

Selain ada diskon Nataru Mega Sale hingga 90 persen, AladinMall juga memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.