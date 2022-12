PUNYA rencana kemana akhir tahun ini? Nah, bagi Anda warga Jakarta yang tidak memiliki rencana ke luar kota saat akhir tahun, tak perlu khawatir. Sebab banyak keseruan yang bisa Anda nikmati. Selain mengunjungi tempat wisata, Anda juga bisa datang ke mall lho.

Saat momentum akhir tahun seperti ini semarak liburan begitu terasa dengan dekorasi dan berbagai aktivitas yang dibuat oleh setiap pusat perbelanjaan. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum 4 mal di Jakarta yang cocok untuk habiskan akhir tahun bareng keluarga. Penasaran apa saja? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Summarecon Mall Kelapa Gading

Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading, Willy Effendy, menjelaskan tahun ini pihaknya mengusung tema Christmas Factory, untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga.

“Kita juga menambahkan hiasan dekorasi bernuansa cookies dan gingerbread yang tersebar di seluruh area mall membuat suasana natal semakin terasa hangat dan meriah,” ucapnya dalam keterangan resmi yang MNC Portal,

Selain itu, ada One Week Sale digelar pada tanggal 19 sampai 25 Desember 2022, denganSale up to 80%. Bagi pengunjung yang ingin mengikuti kemeriahan malam pergantian tahun, mall ini juga menggelar pertunjukan bertajuk Luminous bersama Bunga Citra Lestari, Blackline dan DJ Natalie, sembari menikmati beragam jajanan Food Truck serta pertunjukan spectacular fireworks.

Para pengunjung dapat membeli tiket acara ini sehargaRp 75.000 dan dapat dibeli secara online di www.loket.com dan offline booth di MKG 3 serta Counter Customer Care MKG 1 dan 5.

Mall Kota Kasablanka

Semarak akhir tahun di Mall Kota Kasablanka dimeriahkan dengan perayaan 30th Anniversary karakter anime Crayon Shinchan. Bertajuk ‘Welcome to Kasukabe City : in Celebration 30th Anniversary of Crayon shinchan’, acara ini diadakan di Grand Atrium, GF dan Mosaic Walk Kota Kasablanka mulai tanggal 15 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023.

Pengunjung dapat foto-foto keseruan tempat bermain Crayon shinchan di area Class Room, Snowy Garden & School Bus Crayon shinchan x Tahilalats. Tidak hanya itu, berbagai kejutan diantaranya merchandise eksklusif kolaborasi Crayon Shinchan x Tahilalats serta ditemani hidangan makanan dan minuman di Crayon Shinchan x Tahilalats Pop-Up Café.

Grand Indonesia Bertajuk Joyeux Noel menggelar program libur Natal dan Tahun baru yang terinspirasi dari suasana Natal di kota Paris. Mall ini juga menghadirkan beberapa instalasi menarik yang berkolaborasi dengan para tenant seperti bakery shop dari Kempi Deli dan ice cream cart dari Cream Fiction yang tentunya juga dapat menjadi spot foto yang instagramable. Semarak libur Nataru semakin terasa karena dimeriahkan dengan berbagai penampilan yang menghibur seperti meet & greet with Santa Claus brothers yang akan berkeliling dan membagikan gimmick di area Main Atrium, lobi Rama serta Skybridge lantai 1 setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Desember 2022 pada pukul 15.00–20.00 WIB. Kuningan City Mall Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2023, Kuningan City Mall menggelar program bertajuk Kristmasversary pada 25 November 2022 hingga 8 Januari 2023. Program ini akan menghadirkan dekorasi Upside down Christmas tree di mana konsep ini pertama kalinya dibuat di Indonesia. Selain itu ada juga program untuk memanjakan loyal customer diantaranya cashback dari program belanja seperti dari Midday Madness Sale Up To 80% hingga Holly Jolly Day. Dan juga program belanja seperti 100% cashback untuk para pengunjung setia Kuningan City Mall.