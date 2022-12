MNC Licensing kembali menghadirkan Animasi KIKO untuk dapat bermain dan memeriahkan waktu liburan kalian dalam acara Sing & Dance with Kiko. Acara hiburan ini digelar di Royal Plaza Surabaya mulai 23 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023.

Kamu pasti sudah kenal baik dengan mereka yang biasa muncul dalam serial animasi yang tayang di RCTI setiap hari Sabtu jam 7.30 pagi, di hari Minggu jam 9.00 pagi dan selain itu juga tayang di MNCTV setiap hari Sabtu jam 11.00 pagi dan Minggu jam 16.30 sore.

Untuk dapat mengikuti Sing and Dance with KIKO pengunjung cukup menunjukkan struk belanja minimal Rp200.000 dihari yang sama kepada petugas yang nantinya berjaga di venue. "Selain rangkaian Sing and Dance with KIKO, dalam rangka menyambut liburan sekolah dan akhir tahun 2022, Royal Plaza juga menghadirkan berbagai macam rangkaian acara menarik lainnya," kata Marketing Manager Royal Plaza, Devina Candra.

Dia menambahkan, untuk pengunjung yang senang berkompetisi dapat mengikuti kompetisi yang disediakan seperti lomba mewarnai karakter KIKO, Pencarian Bakat, English competition hingga lomba menghias pohon natal.

Pengunjung Royal Plaza juga dapat berfoto dengan Santa pada tanggal 24 – 26 Desember 2022. Belum lagi kesempatan untuk merasakan sensasi bermain mesin capit raksasa (Human Claw) dimana pengunjung dapat meraup berbagai snack sebanyak mungkin hanya dengan menunjukkan struk belanja senilai Rp200.000. "Rangkaian akhir tahun kali ini, Royal Plaza tidak hanya menghadirkan berbagai event menarik bagi pengunjung setia," ujar Devina.

Sementara itu, Marketing Manager MNC Licensing and MNC Contents, Marisa Maliombo menambahkan, even serupa sebelummnya sudah pernah digelar di sejumlah kota di Indonesia seperti DKI Jakarta. Ternyata, sambutan masyarakat terhadap KIKO sangat luar biasa. "Sekarang kami menggelar kegiatan KIKO di Surabaya karena banyak penggemar disini. Kenapa di Royal Plaza, karena mall ini banyak sekali pengunjungnya, terutama anak-anak," katanya.

Seperti diketahui KIKO adalah serial animasi yang diproduksi oleh MNC Animation yang berkisahkan tentang KIKO, mutasi dari ikan mas, yang tinggal di kota bawah air bernama 'Kota Asri' bersama sahabatnya POLI, LOLA, PATINO dan TINGTING. Tinggal bersama mereka, adalah KARKUS yang nakal beserta PUPUS sahabatnya, yang dari waktu ke waktu selalu mengisi kehidupan mereka dengan skema jenaka dan kenakalan.

Serial ini yang tidak hanya menyuguhkan aksi lucu dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan kekeluargaan yang sangat cocok untuk dinikmati keluarga Indonesia.

Serial Animasi KIKO sudah tayang di musim ketiga dan akan masuk musim keempatnya pada pertengahan tahun ini. Hingga hari ini, KIKO yang sudah mengantongi 5 penghargaan skala internasional untuk kategori anak-anak dan animasi. Tidak hanya itu, KIKO sudah tayang di 63 negara termasuk channel Disney XD, Netflix, Vision+ dan RCTI+, ZooMoo Channel dan Roku Channel.

Selain hadir dalam bentuk serial, Animasi KIKO juga akan hadir dalam bentuk film, yang pastinya tidak kalah seru dengan serialnya, maka dari itu jangan lupa untuk menyaksikan Film Perdana "KIKO In The Deep Sea" yang akan tayang pada bulan Februari 2023 di bioskop seluruh Indonesia.

Berikut jadwal detil Sing & Dance with Kiko di Royal Plaza Surabaya mulai 23 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023:

1. Selasa – Sabtu

Show 1: 16.00 – 17.00

Show 2: 18.00 - 19.00

2. Minggu

Show 1: 12.00 – 13.00

Show 2: 14.00 – 15.00

Show 3: 18.00 – 19.00

(mrt)