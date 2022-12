EVENT Sing & Dance with Kiko di Royal Plaza mendapat sambutan meriah dari anak-anak di Surabaya. Acara hiburan untuk menyambut libur akhir tahun tersebut digelar mulai tanggal 23 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023.

Dalam acara tersebut, hadir pula dua sahabat Kiko yaitu Lola dan Poli. Kehadiran tiga tokoh idola tersebut disambut meriah oleh anak-anak. Mereka tampak bergembira sembari memanggil nama Kiko, Lola, serta Poli untuk segera keluar dari persembunyian.

Kiko, Lola, serta Poli lantas mengajak anak-anak yang hadir untuk berdiri dan menari bersama-sama. Anak-anak terlihat begitu bersemangat mengikuti gerakan tiga karakter Kiko. Mereka berjoget ke kanan dan ke kiri dengan energik sambil sesekali melambaikan tangan dan memutar badan. Sementara para orangtua tampak asyik merekam momen menggemaskan anak mereka yang sedang menari di atas panggung.

Marketing Manager MNC Licensing and MNC Contents, Marisa Maliombo mengatakan, kehadiran Kiko and Friends di Surabaya bertujuan untuk menyapa penggemar yang ada di kota Pahlawan ini. Menurutnya, anak-anak di Surabaya penggemar Kiko cukup banyak. "Harapan kami agar anak-anak sahabat Kiko di Surabaya bisa beriteraksi langsung. Jadi tidak hanya lewat televisi. Anak-anak bisa berfoto bareng dengan Kiko," katanya.

Sementara itu, Marketing Manager Royal Plaza, Devina Candra mengatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan yang cukup lama untuk mendatangkan Kiko di Royal Plaza. Menurutnya, kehadiran Kiko di Surabaya ini sangat tepat karena bersamaan dengan libur akhir tahun. "Kami anak-anak di Surabaya dan sekitarnya bisa datang ke Royal Plaza," ujarnya.

Untuk dapat mengikuti Sing and Dance with KIKO pengunjung cukup menunjukkan struk belanja minimal Rp200.000 dihari yang sama kepada petugas yang nantinya berjaga di venue. Selain rangkaian Sing and Dance with KIKO, dalam rangka menyambut liburan sekolah dan akhir tahun 2022, Royal Plaza juga menghadirkan berbagai macam rangkaian acara menarik lainnya.

Pengunjung Royal Plaza juga dapat berfoto dengan Santa pada tanggal 24 – 26 Desember 2022. Belum lagi kesempatan untuk merasakan sensasi bermain mesin capit raksasa (Human Claw) dimana pengunjung dapat meraup berbagai snack sebanyak mungkin hanya dengan menunjukkan struk belanja senilai Rp200.000.

(mrt)