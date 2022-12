DI usianya yang sudah tak lagi muda yaitu 38 tahun, Baby Margaretha ternyata masih dilirik agensi model untuk berpose seksi. Ia bahkan bersanding dengan perempuan muda yang usianya tentu jauh di bawah dia.

Aksi tersebut diinformasikan Baby Margaretha di Instagram pribadinya. Dia menjelaskan kalau belum lama ini baru menerima tawaran untuk jadi foto model pada Photohunt Event di Surabaya, Jawa Timur.

"Thank you for having us as a models for Photohunt Event in Surabaya. ... See you again on the next event. Marry X-mas 2022 and Happy New Year 2023," tulis Baby Margaretha di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Sabtu (24/12/2022).

So, mau lihat bagaimana aksi Baby Margaretha menjadi foto model dengan pose seksi nan sensual? Berikut ulasan foto-fotonya:

1. Basah-basahan pinggir kolam renang

Bukan hal aneh untuk seorang foto model menerima tantangan pemotretan, salah satunya berpose seksi basah-basahan seperti yang dilakukan Baby Margaretha.

Di momen tersebut, dia masih mengenakan kemeja putih, namun karena basah mau tidak mau pakaian dalamnya terlihat sekilas di balik kemeja tersebut. Senyum Baby Margaretha amat cantik, membuat fotonya jadi lebih menarik.

Foto ini sekaligus menjadi bukti bahwa Baby Margaretha yang sudah punya anak masih tetap bisa tampil menarik di depan kamera. The real hot mom nih!

2. Tidur basah-basahan

Setelah puas main basah-basahan, Baby Margaretha terpantau tertidur di pinggir kolam. Tentu tidur palsu, karena ekspresi senyum tipis masih terlukis di bibirnya.

Di foto kedua ini, Baby hanya tidur tapi hasil yang ter-capture tetap menarik untuk dilihat, bukan? Foto seperti ini saja tetap seperti sedang bercerita.

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

3. Bangun dari tidur dan tersenyum lebar Dan di foto ketiga, Baby Margaretha terbangun dari tidurnya lalu tersenyum lebar. Ia pun seperti memeras baju basahnya hingga bagian celana dalam terekspos maksimal. Di foto ini, Baby Margaretha tampak tidak seperti perempuan berusia 38 tahun, ya, saking awet mudanya. Kecantikan paripurna Baby Margaretha tentu dijaga dengan baik sebagai salah satu asetnya. So, itu dia 3 potret seksi Baby Margaretha basah-basahan pinggir kolam saat jadi foto model. Cantiknya tidak luntur meski kena air, ya!