BEKASI - Setiap tahunnya perayaan natal dan tahun baru menjadi momen yang selalu dinantikan untuk menghabiskan waktu liburan bersama orang-orang terdekat. Tak ingin melewatkan momen berharga bersama para pengunjung, Summarecon Mall Bekasi menghadirkan serangkaian acara yang menarik.

Di antaranya yaitu wahana “Secret Jungle” mulai 9 Desember 2022 - 15 Januari 2023, program belanja thematic events “Magnificent Holiday” mulai 1 Desember 2022 - 1 Januari 2023, serta puncak acara menyambut awal tahun baru melalui “New Year’s Eve 2023” tanggal pada 31 Desember 2022.

"Menutup akhir tahun, Summarecon Mall Bekasi diharapkan bisa menjadi destinasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menikmati ragam pilihan hiburan yang menarik serta berburu diskon untuk memenuhi kebutuhan tahun baru dari tenant-tenant favorit dalam program One Day Sale. Selain itu, dengan kondisi pandemi saat ini yang semakin terkendali, kami berharap terus menjadi salah satu mall pilihan keluarga yang aman untuk dikunjungi," ujar Ugi Cahyono selaku Center Director Summarecon Mall Bekasi.

Jelajahi Wahana Secret Jungle

Menyambut momen liburan, pengunjung dapat menjelajahi wahana Secret Jungle mulai dari (9 Desember – 15 Januari) di area The Oval lantai dasar yang nantinya para pengunjung akan disambut dengan gate bernuansa hutan.

Pengunjung akan mendapatkan pengalaman berupa edukasi yang interaktif dengan mengunjungi beberapa replika dari satwa liar seperti Wooly Mammoth, Mountain Gorilla, Alpha Orangutan, Sabre Toothed Tiger, dan masih banyak lainnya yang tampak seperti asli.

Harga tiket untuk anak-anak Rp. 80.000 (Senin - Kamis) dan Rp. 90.000 (Jumat - Minggu) serta dewasa/pendamping Rp. 50.000 (Senin - Kamis) dan Rp. 60.000 (Jumat - Minggu).

Thematic Events & Program Belanja

Perayaan Natal di Summarecon Mall Bekasi tak lepas dengan hadirnya dekorasi-dekorasinya yang cantik yang menghiasi area panggung The Downtown Walk. Saat memasuki area lantai dasar The Oval, nuansa perayaan Natal semakin terasa dengan adanya LED Christmas Tree setinggi lebih dari 4 meter dan hiasan bola-bola Natal, dekorasi bunga besar yang dipadukan dengan lampu hias estetik yang menggantung disepanjang koridor mall.

Setiap Hari Rabu dan Kamis, Gingerbread Parade (pukul 16.00 & 17.00) dan Santa & Friends Parade (pukul 16.00 & 17.00) yang identik dengan perayaan Natal turut hadir menghibur mengelilingi area mall membagikan permen kepada anak-anak.

Setiap hari Jumat, para pengunjung juga disuguhkan lantunan musik dan lagu yang merdu persembahan dari Christmas Carols (pukul 19.00) sambil bersantai bersama keluarga di The Downtown Walk.

Penampilan musik DJ pada Special One Day Sale (pukul 20.00, 25 Desember) juga turut meramaikan suasana Natal tahun ini. Tak hanya itu, akan ada hiburan dari School Performance di The Downtown Walk.

Suka cita menjelang pergantian akhir tahun tak lepas dari hadirnya One Day Sale up to 70 persen (25 Desember) dari puluhan tenant partisipan.

Selain itu, bagi pengunjung yang berada dalam urutan Top Spender dan merupakan member SMB Friendship Card akan mendapatkan hadiah 1 unit iPhone 14 selama periode event Magnificent Holiday (1 Desember - 1 Januari). Jangan lewatkan juga Instagram Live Special One Day Sale (pukul 11.00, 25 Desember) bersama tenant favorit untuk mendapatkan special price produk-produk pilihan.

Hiburan Musik

Akhir pekan di bulan Desember tahun ini akan disambut meriah dengan hadirnya sejumlah musisi Indonesia yang turut meramaikan event Magnificent Holiday diantaranya adalah Monita Tahalea (17 Desember) pukul 19.00 WIB.

Sebagai perayaan momen menyambut tahun baru, akan ada penampilan lagu-lagu dari Padi Reborn yang akan meriahkan suasana. Selain itu, terdapat hiburan menarik lainnya seperti Deo Band, WeHustle Dance Crew, Fritzy Magician, dan Spectacular Fireworks.

Harga tiket mulai dari Rp. 500.000 (Blue), Rp. 600.000 (Yellow), dan Rp. 700.000 (Red) per orang yang sudah termasuk dengan dinner package dan souvenir menarik perayaan tahun baru. Tiket dapat dibeli secara online melalui www.malbekasi.com dan offline di lobby Time Square lantai dasar.

(FDA)