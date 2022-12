Jakarta– Perayaan suka cita momen Natal semakin meriah dengan hadirnya Senayan City Festive Season – The Festive Mood mulai tanggal 12 Desember – 8 Januari 2023. Berbagai rangkaian program telah Senayan City siapkan untuk memanjakan pengunjung setianya. Bersamaan dengan premier film Avatar ‘The Way of Water’ di bulan Desember ini, Senayan City berkolaborasi bersama Disney Indonesia menghadirkan Avatar Pandora Experience yang terinspirasi dari The Deep Forest of Pandora, The Cave of Eywa dan The Way of Water yang dapat dikunjungi di Main Atrium, lantai 1 Senayan City, free of charge.

“Menyambut perayaan momen Natal dan Tahun Baru 2023, Senayan City menghadirkan Festive Season – The Festive Mood dengan berbagai program, di antaranya shopping program, music performance hingga Festive Night Sale untuk pengunjung setia Senayan City," kata Halina, selaku Leasing & Marketing Communications Director Senayan City.

Suasana Natal di Senayan City semakin terasa dengan hadirnya Blue Christmas decoration yang tersebar di beberapa area Senayan City. Selain itu, kemeriahan Senayan City semakin bertambah dengan hadirnya Avatar Pandora Experience yang dapat dinikmati oleh pengunjung setia Senayan City dan pecinta film Avatar dalam menyambut premier film Avatar ‘The Way of Water’ Desember ini.

Pengunjung bisa melihat, berfoto dan merasakan pengalaman seru seperti di film Avatar hanya di Main Atrium, lantai 1, hingga 8 Januari 2023. Hadirnya Festive Season diharapkan dapat menyempurnakan kebahagiaan dan suka cita perayaan Natal pengunjung Senayan City bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

Pengunjung bisa berbelanja kebutuhan Natal dan Tahun Baru di Senayan City dan menikmati berbagai program menarik; antara lain Festive Night Sale pada 17 - 18 Desember 2022, Unlock the Gift, Festive Offers, Boxing Day dan masih banyak lagi. Khusus untuk SCX Member juga bisa mengikuti exclusive program seperti Holly Magical, Festive Rewards dan Gems of the Day. Selama Festive Season ini, Senayan City juga didukung oleh BNI sebagai banking partner.

AVATAR PANDORA EXPERIENCE

Menyambut premier film Avatar ‘The Way of Water’, para pecinta film Avatar dan pengunjung setia Senayan City untuk pertama kalinya bisa merasakan dan menikmati Avatar Pandora Experience di Senayan City yang terinspirasi dari The Deep Forest of Pandora, The Cave of Eywa dan The Way of Water. Berkolaborasi dengan Disney Indonesia, Avatar Pandora Experience ini akan memadukan unsur teknologi sensor dan mengajak pengunjung seakan bertransportasi ke dalam dunia Pandora yang bisa dinikmati hingga 8 Januari 2023 mendatang di Main Atrium, lantai 1 Senayan City secara gratis dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

FESTIVE INSTALLATION & PERFORMANCE

THE FESTIVE MOOD INSTALLATION

Sebagai ikonik momen Natal, Senayan City menghadirkan Blue Christmas Tree setinggi 10 meter di Main Atrium, lantai 1. Selain itu, menambah suka cita momen Natal, Senayan City juga menghadirkan instalasi dengan nuansa biru yang penuh keceriaan di Promenade, Ground floor.

Pengunjung yang berbelanja pada 17, 18, 24, 25, 31 Desember 2022 dan 1, 7, 8 Januari 2023 akan dihibur dengan penampilan dari Cantalevia Choir dan Festive Lounge dalam Christmas Rhyme di Promenade, Ground floor.

A MOMENT WITH SANTA & FRIENDS

Pengunjung bisa berfoto bersama Santa & Friends setiap akhir pekan mulai tanggal 17, 18, 24 – 26 Desember pada pukul 15.00 dan 18.00 WIB. Lengkapi kebahagiaan dan keceriaan Natal bersama keluarga dengan berfoto dan berkeliling mall bersama parade Santa & friends hanya di Senayan City.

FESTIVE SEASON SHOPPING PROGRAMS

FESTIVE NIGHT SALE

Pengunjung yang ingin berbelanja kebutuhan Natal dan belanja akhir tahun bisa menikmati FESTIVE NIGHT SALE yang akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 17 - 18 Desember 2022 mulai pukul 15.00 – 22.00 WIB. Selama Festive Night Sale, pengunjung dapat menikmati promo mulai dari diskon hingga 80 persen, Mid-day special package, cash back, instant gift hingga free parking selama 2 jam mulai dari pukul 20.00 – 22.00 WIB.

Nikmati juga penawaran menarik lainnya dari tenant Fashion & Style hingga tenant F&B dalam program Festive Offers mulai 15 – 31 Desember 2022. Beberapa tenant yang berpartisipasi di antaranya ELC, Gunung Agung, Home & Living, H&M, Kami., Kate Spade, Our Daily Dose, Pandora, Staccato, Swarovski, Watch Studio dan masih banyak lagi.

UNLOCK THE GIFT

Bagi pengunjung yang berbelanja pada 16 – 18 Desember 2022 bisa mendapatkan tambahan hadiah berupa beauty package dari Laneige. Cukup dengan download Senayan City mobile apps kemudian temukan QRcode dan scan dengan Senayan City apps di Concierge Main Lobby dan South Lobby, Ground floor serta standing poster yang berada di depan Pizza Marzano, LG floor. Program ini berlaku bagi 100 orang pertama new SCX member setiap harinya.

SPOTTED GIFT by SANTA

Semakin menambah keceriaan Natal di Senayan City, bagi pengunjung yang berbelanja dengan minimum Rp1.000.000,- pada 24 – 25 Desember 2022 bisa mendapatkan Christmas Gift dengan cara temukan Santa di Promenade, Ground floor pada pukul 15.00 – 16.00 WIB dan 18.00 – 19.00 WIB.

BOXING DAY

Jangan lewatkan kesempatan mengikuti program belanja, BOXING DAY untuk 100 customer pertama* dengan cara belanja minimum Rp1.000.000,- pada 26 Desember 2022 dan bisa mendapatkan Senayan City e- voucher Rp100.000,-. Syarat dan ketentuan berlaku.

Selama FESTIVE NIGHT SALE berlangsung, bagi 100 orang pengunjung/hari dapat menikmati Mid Day Cashback berupa Senayan City e-voucher Rp100.000,- hanya dengan berbelanja min. Rp1.000.000,- di fashion & style tenant. Pengunjung juga dapat menikmati promo buy 1 get 1 untuk 50 orang/hari dalam program Mid Day Special Treats yang diikuti oleh 10 tenant F&B seperti; Banban Tea, Chateraise, D’crepes, Hokkaido, Koi, Kokumi, Old Chang Kee, Samjin Amook, Shihlin dan Tous Les Jours mulai dari pukul 15.00 WIB. Syarat dan ketentuan berlaku.

SCX PROGRAMS

HOLLY MAGICAL

Mulai tanggal 12 – 27 Desember 2022, SCX Member bisa mengikuti program belanja Holly Magical dengan belanja minimum Rp1.000.000,- di semua tenant dan dapatkan hadiah langsung* berupa Senayan City e- voucher Rp100.000,-, MAP voucher Rp100.000,-, L’Occitane product dan masih banyak lagi. Kuota hadiah terbatas dan sesuai syarat dan ketentuan berlaku.

GEMS OF THE DAY

Berlangsung selama 2 hari, pada 17 – 18 Desember 2022, SCX Member yang berbelanja min. Rp1.000.000,- khusus di jam 15.00 – 20.00 WIB setiap harinya, berkesempatan untuk mendapatkan 5x (lima kali) nomor undian. Hadiah di tanggal 17 Desember adalah IPhone 14 Pro 128GB, Garuda Indonesia voucher Rp10.000.000,-, Leica Camera, dan Senayan City e-voucher Rp5.000.000,-. Dan untuk hadiah di tanggal 18 Desember adalah IPhone 12 Pro 128GB, Diamond & Co Earrings, Hotel Indigo Seminyak Beach Resort 3D/2N, dan Senayan City e-voucher Rp5.000.000,-. Pengundian dan pengumuman akan dilakukan pada 17 – 18 Desember pukul 21.00 WIB di Promenade, Ground floor. Pengunjung wajib hadir di saat pengundian dan jika pada saat penyebutan pemenang tidak hadir, maka hadiah dianggap hangus.

FESTIVE REWARDS

Bagi SCX Iconic Member yang berbelanja di hari Natal pada tanggal 24 - 26 Desember 2022 berkesempatan mendapatkan hadiah Christmas Gift seperti: voucher Amarissa senilai Rp3.000.000,-, Diamond & Co Earrings, Jo Malone product dan masih banyak lagi*. Syarat dan ketentuan berlaku.

FESTIVE RAFFLE

Berlangsung mulai dari 1 – 16 Desember 2022, cukup dengan berbelanja min. Rp1.000.000,-, pengunjung berkesempatan untuk bisa membeli barang-barang favorit dengan harga spesial. Mulai dari Iphone 14 Pro 128 GB, Iphone 13 Pro 128 GB, Samsung ZFold 3 5G 256GB, Tumi 19 Degree Aluminum, Samsonite Lite Shock Spinner Cabin Size, Modena Washer & Dryer Calma, Garuda Indonesia Voucher hingga Hotel Indigo Bali Seminyak 3D/2N Voucher yang dapat dibeli dengan special price discount up to 70 persen disc bagi pengunjung yang beruntung. Pengumuman Customer / SCX Member yang beruntung akan dilakukan pada tanggal 17 - 18 Desember 2022 pada pukul 19.00 WIB di Promenade, Ground floor. Jangan lewatkan kesempatan untuk berbelanja di Senayan City!

EXCLUSIVE FOR BNI CARDHOLDER

Nikmati keuntungan lebih selama program Festive Season berlangsung hingga 8 Januari 2023 bagi pengunjung Senayan City yang juga pengguna kartu debit/kredit BNI. Pengunjung bisa mendapatkan Senayan City Voucher hingga Rp1.200.000,-, cicilan 0 persen hingga 12 bulan serta tambahan Senayan City Voucher dengan menukarkan BNI Reward Point hingga Rp500.000,-. Syarat dan ketentuan berlaku.

SENAYAN CITY CSR PROGRAM: 1000 BUKU UNTUK ANAK-ANAK SUKU ASMAT PAPUA

Dalam upaya mendukung minat baca dan perkembangan pendidikan anak – anak suku Asmat di Papua, Senayan City bekerjasama dengan Toko Gunung Agung akan berbagi kebaikan dengan memberikan 1000 buku untuk anak-anak suku Asmat. Guna memudahkan distribusi dan pembagian donasi ini, Senayan City juga didukung oleh Wahana Visi Indonesia dan Dispotmar TNI AL. Pengunjung yang ingin berpartisipasi hanya

perlu membawa buku-buku edukasi yang telah dibungkus rapi ke dalam Box Donation yang telah disediakan Senayan City yang berada di area south lobby dan north lobby, ground floor. Penerimaan donasi ini dimulai dari tanggal 21 November 2022 – 8 Januari 2023, dan akan diserahkan ke anak-anak suku Asmat di Papua.

Nikmati momen Festive Season di Senayan City hingga 8 Januari 2023. Ikuti sosial media instagram @senayancity untuk mendapatkan informasi terkini atau gunakan hashtag #SCFESTIVESEASON.

Celebrating the FESTIVE season with us at Senayan City. Stay safe and healthy.

