TERPANTAU di media sosial, Wulan Guritno rayakan Natal 2022. Di momen itu, dia tak sendiri melainkan ditemani anak-anak, keluarga besar, dan tentunya kekasih tersayang Sabda Ahessa.

Wulan Guritno rayakan Natal 2022 secara sederhana di rumah. Tidak diketahui pasti di rumah siapa dia merayakan hari istimewa tersebut.

Di sana ada pohon Natal berdiri indah yang dihiasi ornamen silver dan emas, lalu di bawah pohon Natal tersaji banyak kado-kado sebagai penghias dan jadi tradisi setiap tahunnya.

Soal tampilan, Wulan Guritno rayakan Natal 2022 dengan outfit serba pink. Pakaian tersebut tampak cozy dan hangat. So, mau lihat potretnya?

1. Duduk manis di dekat pohon Natal

Agar orang-orang tahu kalau dia merayakan Natal, spot foto dekat pohon Natal menjadi pilihan. Di situ, Wulan Guritno memilih berpose manja dengan senyum merekah di wajah.

2. Rayakan Natal bersama anak-anak tersayang

Foto kedua ini tentu sangat spesial untuk Wulan. Bagaimana tidak, dia merayakan hari spesial itu bersama anak-anak tersayang. Pose memeluk anak jadi pilihan Wulan di sini.

3. Ada pacar menemani





Sabda Ahessa ikut menemani Wulan Guritno rayakan Natal 2022. Di momen tersebut, Sabda tampak sangat santai dengan kaos hitam dan celana pendek. Ia duduk di belakang Wulan, seraya tangan memeluk dari belakang.

Potret keduanya tampak sangat serasi. Wulan dan Sabda di sini mengenakan topi Natal yang bikin gayanya cute sekali. Romantis, ya.

4. Full team!





Dan ini dia foto full team Wulan Guritno dan keluarga besarnya. Wulan tampak bahagia sekali di sini, wajahnya sumringah disertai senyum merekah.

"Merry Christmas to all who celebrate. Have a holly jolly one," tulis Wulan di keterangan foto.