GAYA fashion Bunga Citra Lestari mencuri perhatian saat menjadi juri Indonesian Idol. Artis yang akrab disapa BCL tersebut memakai overall denim dengan model celana jeans.

"Back to be the judge for Indonesia Idol Season 12," tulis BCL dalam keterangan fotonya seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @bclsinclair, Senin (26/12/2022).

Banyak netizen yang heran dengan outfit yang dipakai BCL. Tidak sedikit dari mereka yang mengira wanita 39 tahun itu memakai celana jeans sampai ke leher.

"Kenapa pakai celana sampai leher kak? kata baixxx.

"Coba gue yang pakai, diketawain sekampung pasti," kata dewxxx.

"Keren banget style-nya," kata kakaxxx.

"Ketika aku masih kecil mau pakai celana belum tau caranya," kata linxxx.

Lantas seperti apa yah potret BCL saat pakai celana jeans sampai leher? Berikut ulasannya.

1. Foto close up





Kalau dilihat di foto ini, BCL seperti memakai celana hingga ke leher. Baju yang ia pakai ini didesain seperti celana jeans dengan detail kancing dan saku celana. Untuk modelnya sendiri one shoulder dengan menunjukkan bahu indahnya. Penampilannya makin memukau dengan makeup bold bernuansa coklat dan nude. Sementara itu, gaya rambutnya diikat dengan gaya messy hair.

2. Terlihat stylish





Outfit yang digunakan BCL ini merupakan overall denim. Disebut mirip celana jeans karena detail pakaian di bagian dadanya menyerupai celana jeans. Pelantun lagu Kecewa itu menambahkan ikat pinggang berwarna hitam sebagai statement pada penampilannya.

3. Bergaya sangar

Pada penampilannya, wanita keturunan Minang ini menambahkan sneakers berwarna putih. Berpose duduk di tangga, wanita yang juga akrab disapa Unge ini menunjukkan wajah sangarnya. Tetap cantik kan? Harga outfit

Usut punya usut, busana yang dipakai BCL ini dari brand terkenal loh, yakni Balenciaga. Baju tersebut merupakan koleksi untuk winter 2022. Dilansir dari Instagram @fashion_selebrit, harga baju BCL model pants top in blue ini ditaksir dengan harga Rp 24,7 juta lho. Sontak postingan itu langsung mendapat banyak komentar dari netizen. "Besok-besok karung goni yang dijadiin fasion," kata atixxx. "Yang cantik mah bebas mau model apa aja bajunya," ucap y_azxxx. "Waduh udah belel gitu," kata rutxxx.