GAJIAN tiba, saatnya Anda untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari.

Nah, bagi para Aladiners! Promo Payday hadir lagi nih di AladinMall! Pastinya ini untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan karena banyak untungnya! Pasalnya, di Promo Payday Super Hemat Seantero Raya Special Christmas ini, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 90 persen dan masih ditambah ekstra diskon 5 persen dengan kode voucher ALADINMNC!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua kategori produk! Mulai dari fesyen, FMCG, health & beauty, gadget dan electronic, sport & hobbies, serta home appliance. Anda juga bisa mengunjungi booth AladinMall yang tersedia di MNC Centre Kebon Sirih dan MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta!

S&K Potongan / Ekstra Diskon 5 persen

• Potongan 5% untuk pembelian di AladinMall

• Kode voucher ALADINMNC dapat digunakan all products kecuali produk Beras Keluarga Bijak bundling maupun single

• 1 akun dapat klaim berkali-kali

• Gratis ongkir menggunakan SAP

• Berlaku tanggal 19 - 30 Desember 2022

Selain ada ekstra diskon, Anda juga bisa mendapatkan voucher untuk pembelian selanjutnya!

S&K FREE VOUCHER for next purchase

• Voucher 15% untuk setiap pembelian produk di AladinMall dengan minimal pembelanjaan Rp500.000 dalam satu nomor id transaksi

• Voucher hanya bisa di-apply pada pembelian selanjutnya

• Kuota voucher terbatas

• Berlaku 19-30 Desember 2022

• Voucher hanya bisa diklaim 1 kali

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di Promo Super Hemat Seantero Raya hanya di AladinMall!

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

1. Soulyu Lip Maximizer Berry Kiss - Lip Cream dan Lip Gloss: Soulyu Lip Maximizer Berry Kiss adalah lip cream dengan formula lembut dan tidak lengket. Menjadikan tata rias wajah tampak sempurna dan mempesona. Diperkaya dengan vitamin E, Jojoba Oil, dan Ekstrak Ginseng yang dapat menyempurnakan penampilan kecantikan bibir Anda! Dapatkan produk ini seharga Rp55.000 saja dari harga Rp89.000.

2. Click Natural Toothpaste Whitening + All Out Protection (Citrus Mint): Click Natural Toothpaste Whitening + All Out Protection diformulasikan secara khusus dengan kandungan natural himalayan pink salt sebagai bahan aktif alami serta bahan aktif unggulan lainnya yang dapat memberi proteksi total untuk gigi dan gusi, seperti membantu memutihkan gigi, mencegah gigi berlubang, mencegah bau mulut, serta merawat kesehatan gusi. Miliki produk ini seharga Rp34.900 saja dari harga Rp39.900.

3. Element Pushbike / Balance Bike 5Rider Eva - Red: Balance Bike merupakan sepeda dua roda dan tanpa pedal. Balance bike bisa dijadikan media belajar bersepeda usia dini. Banyak sebutan untuk sepeda roda dua tanpa pedal ini, seperti: balance bike, training bike, run bike, baby bike, trainer wheels, push bike. Miliki produk ini seharga Rp380.000 saja dari harga Rp450.000.

4. Advance STB Set Top Box STP-A01 DVD-T2: Advance STB Set Top Box STP-A01 DVD-T2 siap memberikan pengalaman menonton TV Anda jadi lebih menyenangkan dengan gambar yang jernih. Dapatkan produk ini seharga Rp239.000 saja dari harga Rp445.000.

5. ANT Helm Bogo Retro Line 3 - Cream: ANT Helm Bogo Retro Line 3 - Cream adalah Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan motif line dan ringan serta tali yang dapat disesuaikan. Memiliki ukuran lingkar 58-59 cm (Fit to L). Dapatkan produk ini seharga Rp125.000 saja dari harga Rp270.000.

Selain bisa dapat diskon Payday hingga 90 persen ditambah ekstra 5 persen belanja di AladinMall juga gratis ongkir se-Indonesia!

Kapan lagi bisa belanja produk di semua kategori dengan harga super hemat yang nggak bikin kantong jebol kalau bukan di AladinMall! Sebab promo ini hanya berlaku sampai 30 Desember 2022 saja, buruan deh diborong sebelum kehabisan!

Selain banyak diskon, AladinMall juga memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku! Tentunya belanja apa pun jadi super hemat!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.