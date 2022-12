PERNAHKAH Anda mendengar isu terkait tahap kesedihan pada seseorang? Ya, topik ini memang masih terasa asing di telinga. Namun, sebenarnya masih berkaitan erat dengan kondisi emosi dan isu kesehatan mental.

Kurang familiarnya isu terkait tahap kesedihan ini secara tak langsung membuat banyak orang tak menyadari, bahwa mereka sebenarnya pernah merasakan kondisi ini.

Lantas, apa sih pentingnya menyadari tahap kesedihan di dalam diri dan bagaimana cara melaluinya?

Tak bisa dipungkiri, menghadapi berbagai macam emosi negatif seperti kesedihan, duka, dan juga kehilangan bukan sesuatu yang mudah bagi beberapa orang.

Bahkan, kesedihan yang Anda rasakan bisa saja baru terasa hilang setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun lamanya.

Namun, menurut Adisti Anggayasti, salah satu wanita yang berprofesi sebagai seorang PR & Marketing Consultant, mengenali tahap kesedihan ini begitu penting bagi seseorang agar bisa lebih mengenal emosi serta tidak memupuk trauma yang mendalam.

“Kalau aku mungkin karena ngerasain kan, kenapa kita penting banget untuk mengenal

Stages of Grief dan mengenal emosi, duka yang kita rasain, simply it just how we can survive aja sih,” ujar Adisti, dalam Podcast Aksi Nyata, di Youtube Partai Perindo, Senin, (26/12/2022).

“Karena kalau lo nggak bener-bener ngerasain, lo nggak bener-bener menerima, ya lo bisa aja sih hidup, cuma itu akan menimbulkan trauma, itu akan menimbulkan akan menimbulkan inner-inner yang lo tuh nggak sadar, tapi gara-gara lo nggak sembuh, lo jadi nyakitin orang,” lanjutnya.

Adisti menjelaskan, setiap orang memang mengalami tahapan kesedihan dengan jangka waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Meski begitu, setiap orang biasanya akan melalui proses yang sama dalam tahap-tahap kesedihan itu.

Tahapan itu diantaranya, dimulai dari tahap amarah yang meluap hingga akhirnya mencapai ke tahap penerimaan. Namun, mengenal tahap kesedihan sangat membantu seseorang dalam meredam proses amarah tersebut, sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sampai menyakiti orang-orang terdekat. “Maksudnya sebetulnya kenapa itu penting ya buat diri lo sendiri, kaya lo kan punya keluarga gitu kan, misalnya lu punya ibu, punya adek, kalau lo nggak bener-bener berusaha untuk mengenali, oh kalau gue berduka tuh kaya gini ya, lo tuh bisa aja secara nggak langsung menyakiti orang-orang terdekat lo,” paparnya lagi. Namun, memang tak bisa dipungkiri kembali, bahwa pada kenyataannya, menghadapi kesedihan tidak sesederhana itu. Berbagai tahap kesedihan tersebut sangat subjektif dan tidak dapat diterapkan pada semua orang. Meski begitu, percayalah, memahami tahap-tahap kesedihan tersebut bisa membantu Anda dalam menghadapi masa sulit.