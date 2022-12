DOKTER cantik Felicia Siswanto Lie merupakan seorang dokter sekaligus konten kreator di bidang kesehatan. Ia sering kali berbagi tips kesehatan lewat video jogetnya yang di unggah di akun TikTok pribadi.

Dokter Felicia memang memiliki hobi dance sekaligus membahas seputar kesehatan dan memberi edukasi kepada netizen. Sejak di bangku SMP ia suka sekali dance dan masa pandemi lah yang membuat dirinya menjadi kreator digital, saat semua kegiatan ke luar rumah dibatasi hingga pekerjaan beralih ke sosial media.

Seperti apa sosoknya? Berikut beberapa potretnya dilansir dari akun Instagram pribadinya @feliciasiswantolie.

Tampil modis

Pada potret ini, dr. Felicia tampil mengenakan kemeja pink yang dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu kets berwarna putih. Kemejanya pun dimodelkan dengan satu sisi kemeja dimasukan ke dalam celana, yang membuat looknya menjadi lebih modis.

Dokter Felicia berpose berdiri menaruh satu kakinya di atas tangga dan pandangan ke arah kamera. Wajahnya tampak cantik dengan look make up yang natural serta rambutnya dengan panjang sebahu dibiarkan terurai, so pretty!

Senyum sumringah

Kali ini, dr. Felicia tampak sedang tersenyum sumringah sambil berpose dengan kedua tangan melipat ke depan. Ia pun tampil mengenakan kemeja putih bergaris hitam dan memakai jam tangan sebagai pemanis.

Parasnya yang cantik dipulas dengan makeup yang natural dengan perona lipstik nude. Rambutnya pun dibiarkan terurai disertai dengan kacamata di atas kepala sebagai penyangga rambutnya, senyum manis dr. Felicia begitu memesona.

Baca Juga: Kids Life’s Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Blouse kuning Dokter Felicia tampil mengenakan blouse kuning kotak-kotak kecil dengan aksen pita di bagian bawahnya dan dipadukan dengan celana jeans. Ia berpose berdiri sambil memegangi kacamata di atas kepala. Rambut yang berwarna pirang ini dibiarkan terurai begitu saja, wajahnya tampak cantik dipulas dengan make up yang flawless dengan sentuhan lipstik berwarna gelap, pesona kecantikan dokter satu ini begitu meluluhkan hati! Stunning dress Kali ini, dr. Felicia tampil dalam balutan gaun putih yang menjuntai indah hingga menyentuh tanah. Gaun ini begitu cantik dan memukau membentuk lekuk tubuhnya yang membuat dr Felicia terlihat langsing dan seksi. Berpose berdiri yang memperlihatkan keseluruhan badannya, aura kecantikannya terpancar sempurna apalagi parasnya yang cantik dirias dengan makeup yang on point serta rambutnya di styling ke belakang, cantik banget dok! Kaos simpel Pada potret ini, dr. Felicia tampil dengan pakaian simpel mengenakan kaos putih yang dipadukan dengan celana jeans. Ia pun berpose berdiri dengan satu tangan berada di saku celana, tak lupa memakai beberapa aksesori agar tampilannya makin menarik. Wajah cantiknya menampilkan senyuman unjuk gigi dan rambutnya yang pirang pendek dibiarkan terurai begitu saja, so pretty! Pose candid Dokter Felicia Siswanto tampak sedang berpose candid sambil menyantap sebuah cemilan di tangannya. Ia pun tampil mengenakan dress hijau dipadukan dengan outer berwarna cream. Penampilannya memang tak luput dari kacamata gaya, sama dengan beberapa postingan sebelumnya kacamata selalu menjadi pelengkap tampilannya. Ia pun terlihat begitu cantik meski tidak menghadap kamera.