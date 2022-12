ARTIS cantik Maria Vania menikmati waktu liburan ke Amerika Serikat. Presenter cantik tersebut tampak mengunjungi beberapa destinasi Negeri Pamar Sam tersebut.

Maria Vania telah mengunjungi Jembatan San Francisco yang ikonik, Yosemite National Park, Las Vegas, Gran Canyon, Bryce Canyon National Park hingga Antelope Canyon. Terbaru, Maria Vania jalan-jalan ke Los Angeles.

Presenter berusia 31 tahun tersebut mengunjungi beberapa destinas di Los Angeles, salah satunya Hollywood Walk of Fame. Tak hanya keseruan jalan-jalan, tentu saja gaya Maria Vania juga mencuri perhatian.

Berikut potret Maria Vania jalan-jalan di Los Angeles yang dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa (27/12/2022).

Gaya sexy casual

Jalan-jalan di LA, Maria Vania tampil dengan sexy casual. Dia mengenakan tank top model tali tipis berwarna hitam yang dipadukan celana jeans panjang. Dia juga memakai sling bag warna coklat yang membuat gayanya semakin modis. Penampilan cantik dan seksi Maria Vania pun bikin netizen terpesona hingga gagal fokus.

"Waduhh cantiknya😊😊," ujar @d.kho***

"Slide pertama paling op🔥," kata @pencors***

"makin nggemesin!," tutur @dshp***

"Cantik dan seksiny cintaku syg," sambung @chemonk***

"Idaman," kata @verdyput***

"Panas, panas🔥🔥," celetuk @alfred_5***

Pose di depan pohon Natal

Berikutnya ada potret Maria Vania berpose di depan pohon Natal besar. Foto ala candid, Vania mengangkat kedua lengannya ke kepala belakang yang memperlihatkan ketiak mulusnya.

Tak lupa selfie

Tak hanya candid, Maria Vania juga berfoto selfie. "Another Christmas tree selfie," tulisnya. Tak hanya cantik, Maria Vania juga terlihat seksi, apalagi tato naga di perutnya tampak jelas di sini.

Pose jongkok

Berikutnya ada potret Maria Vania mengunjuni Urban Light, deretan lampu vintage yang merupakan instalasi seni di depan pintu masuk Los Angeles County Museum of Art.

Perempuan yang akrab disapa Vania itu berpose jongkok cantik. Tatapan fierce Vania membuat aura seksinya terpancar!

Pose di Beverly Hills





Selanjutnya ada potret Vania berpose di Beverly Hills, salah satu destinasi populer kala berkunjung ke LA. Sembari tersenyum, Vania berpose berdiri menyamping yang membuat lekuk tubuh seksinya terpampang nyata.

Sampai malam hari





Malam harinya, Maria Vania mengunjungi Hollywood Walk of Fame. Kali ini, Vania memakai jaket coklat, meskipun tampak dia turunkan. Vania tampak bahagia berpose tersenyum. "so glad i am in LA with the beautiful weather. Literally one of the best christmas i've ever had! i'm so blessed," tulis vania disertai emoticon hati.

Pose di jejak Michael Jackson





Terakhir ada Maria Vania berpose jongkok menatap Hollywood Walk of Fame dari Michale Jackson. Ternyata King Of Pop artis favorit Vania lho.

"Michael Jackson is a legend my all time favorite artist," tulis Vania.