Media Onsu Perkasa (MOP) merupakan perusahaan media milik Ruben Onsu dan Sarwendah. Channel YouTube yang hingga artikel ini ditulis telah mencapai 8,13 juta subscribers memiliki berbagai segmen video di antaranya #IKnowYou, Deep Talk with Ruben, Kakak Beradik Podcast, Behind The Mop, dan lainnya.

Pada video yang diunggah kali ini, Bunda Sarwendah kembali melakukan mukbang ASMR. Kali ini, istri dari Ruben Onsu tersebut akan menyantap berbagai macam jenis sushi yang menggugah selera.

Sebagai makanan pendamping, Bunda Sarwendah juga dengan lahap menyantap telur setengah matang hingga hati angsa atau foie grass. Tak lupa juga dengan racikan shoyu dengan wasabi dan bubuk cabai yang membuat rasa sushi semakin lezat dan nikmat.

Tak membutuhkan waktu lama, Bunda Sarwendah berhasil menyantap seluruh potong sushi dalam piring beserta 2 telur ayam setengah matang yang lumer.

Banyak penonton mukbang ASMR Sarwendah yang mengaku ikut tergiur dan ingin segera mencicipi sushi tersebut.

“Wow ASMR kali ini bunda makan macem-macem sushi sama ati angsa. keliatannya enak tuh bikin ngiler deh kalau liat bunda makan,” tulis salah satu penonton dalam kolom komentar.

Buat yang sudah penasaran dengan nikmatnya menonton ASMR Sarwendah, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel MOP Channel, ya!

(hel)