ARIEL Tatum dikenal sebagai salah satu artis muda berbakat yang ada di Indonesia. Tak hanya jago akting, ia juga dikagumi karena memiliki wajah yang cantik dan tubuh seksi.

Ternyata keistimewaannya itu turun dari sang nenek, Joice Erna. Ditahun 70-an hingga 80-an nama Joice Erna begitu dikenal lewat kepiawaiannya berakting.

Sama seperti sang cucu, wajahnya juga sangat cantik. Dijamin mampu menyihir siapa saja yang memandanginya.

Berikut potret cantik Joice Erna, nenek Ariel Tatum di masa muda yang dihimpun dari berbagai sumber.

1. Potret ini adalah unggahan di akun Instagram Ariel Tatum. "Ladies and gentlemen, the leader of all of the Alpha Females in my family, the one and only, my gracefully gorgeous grandmother, Ibu Joice Erna, circa 1985. I mean look at thattt what is thaatttt," tulis Ariel Tatum dalam caption foto.









2. Joice pertama kali terjun ke dunia seni peran sejak tahun 1977. Film pertamanya adalah Suci Sang Primadona yang membuat namanya melejit dalam waktu singkat.









3. Sejak saat itu, nama Joice Erna banyak menghiasi berbagai judul film Tanah Air.





4. Mulai dari film bergenre drama romantis hingga yang berbau mistik, di mana Joice beradu akting dengan Ratu Film Horor Indonesia, Suzanna.



5. Tercatat, sudah lebih dari 30 film yang dibintangi oleh Joice Erna. Dua film di antaranya membawanya memenangkan penghargaan dan meraih nominasi untuk di ajang Festival Film Indonesia (FFI).



6. Joice memenangkan penghargaan sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik di FFI.

7.Kemudian di FFI 1987, dia kembali dinominasikan sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik lewat film Arini, Masih Ada Kereta yang Akan Lewat.



8. Aktris yang kini berusia 65 tahun itu pernah menikah dengan musisi Jacob Kembar. Jacob Kembar adalah personel Kembar Group.



9. Dari pernikahannya dengan Jacob, Joice dikaruniai seorang putri bernama Tatum Mathilda yang merupakan ibu dari aktris Ariel Tatum.



10. Selain Ariel Tatum, cucunya yang lain adalah Damas Khalaf, anak kedua dari Tatum Mathilda yang juga terjun ke industri musik.



11. Pada tahun 2016, Ariel sempat mengunggah potret Joice di laman Instagramnya. Dia menyebut bahwa Joice adalah sosok nenek atau Oma yang berpengaruh dalam kariernya.