ATLET cantik Kara Winger merupakan seorang atlet lempar lembing yang berasal dari Amerika Serikat. Dia sebagai atlet wanita terbaik yang mewakili negaranya dalam berbagai kejuaraan dunia. Perempuan kelahiran tahun 1986 ini menjadi atlet senior dengan berbagai prestasi gemilang.

Kara Winger berhasil menyabet sembilan medali emas di kejuaraan nasional, medali perak di kejuaraan dunia pada Juli 2022, dua medali emas di Kejuaraan NACAC, satu medali emas di Pan American Games 2019, tiga medali emas di Diamond League, dan satu medali perunggu di Piala Dunia (kontinental).

Seperti apa sosok atlet berprestasi ini? Berikut beberapa potretnya dilansir dari akun Instagram pribadi @karathrowsjav.

Outfit pantai

Banyak orang memilih menggunakan outfit yang simpel untuk pergi ke pantai, seperti atlet cantik Kara Winger yang tampil mengenakan singlet berwarna hitam dipadukan dengan celana cargo pendek serta kacamata hitam agar makin keren.

Pakaian ini mengekspos otot lengannya yang kencang dan kekar, ia pun berpose berdiri menampilkan senyum tipisnya sambil memegang buah nanas segar. Rambutnya diikat rapi ke atas bergaya topknot agar tidak berantakan, begitu memesona.

Tampil sporty

Pada potret ini, Kara tampil mengenakan atasan jersey lengan panjang berwarna merah dipadukan dengan celana hitam. Ia berpose berdiri dengan kedua tangan melipat di dada.

Wajahnya tampak cantik dengan look yang natural tanpa pulasan make up yang mencolok. Sementara itu, rambutnya diikat rapi ke belakang membuat tampilannya makin sempurna, ia terlihat sangat powerful!

Tampil feminin

Kali ini, Kara tampil mengenakan blouse corak garis dipadukan dengan bawahan hitam. Kara terlihat berbeda dari penampilan sebelumnya, kini ia tampil feminin dan berpose girly dengan satu tangan mengangkat ke atas dan satu lagi di pinggang.

Parasnya tampak cantik dengan pulasan make up nude dan glowing, rambutnya pun dibiarkan terurai dengan hairstyle poni menyamping. Penampilan Kara kali ini sukses membuat publik terpukau!

Swimsuit biru

Kara Winger tampil mengenakan swimsuit berwarna biru bergaris putih saat sedang berada di kolam renang. Pakaian ini mengekspos kulitnya yang putih dan lengannya yang berotot.

Aura kecantikannya semakin terpancar lewat senyum manis unjuk gigi yang begitu memesona. Apalagi rambut pirangnya dibiarkan terurai begitu saja membuat kecantikannya semakin sempurna.

Pesona atlet lempar lembing

Pada potret ini, Kara tampil mengenakan singlet dan celana pendek sporty berwarna biru. Berpose dengan gaya ancang-ancang untuk melempar lembing dengan penuh semangat dan ambisi.

Wajahnya tampak serius mengarah ke depan, wanita asal Amerika Serikat ini memang begitu cantik. Pesonanya mampu meluluhkan hati, apalagi rambutnya yang panjang tertiup oleh angin membuat potret ini begitu menakjubkan!

Cantik effortless

Tak perlu pulasan make up yang on point dan mencolok untuk membuat atlet ini menjadi cantik. Tampil tanpa make up membuat kecantikan Kara begitu effortless, apalagi senyum manisnya mampu membuat orang terpana.

Kara Winger seperti supermodel, penampilannya begitu cantik mengenakan dress jeans tanpa lengan yang membuatnya terlihat seksi dan menawan. Rambutnya yang pirang dibiarkan terurai ke depan, so stunning!