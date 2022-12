JAKARTA - Trend tampilan make up natural dan flawless, kini menjadi salah satu tampilan make up yang kerap dipilih oleh kaum hawa untuk kebutuhan make up harian. Alasannya sangat sederhana, karena tampilan make up natural membantu dalam memancarkan kecantikan wajah lebih maksimal.

Produk make up yang memberikan tampilan kompleksi wajah yang sempurna sekaligus menutrisi kulit dapat kamu temukan di YOU NoutriWear+ Series. Ada pun produk dari YOU ini cukup bisa diandalkan hasil make up lebih natural sekaligus menutrisi kulit wajah.

Apa kamu tertarik untuk mencoba rangkaian make up Flawless Cushion Foundation, Airy Loose Powder serta produk lainnya dari NoutriWear+ Series? Semua produk NoutriWear+ Series ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp49.000 hingga Rp150.0000.

Rekomendasi Produk Makeup Sehari-hari Noutriwear+ Series

Rangkaian produk Noutriwear+ Series ini sudah teruji secara klinis, jadi bebas dari penyumbatan pori yang bisa menyebabkan komedo. Berikut beberapa produk rekomendasinya.

1. Flawless Cushion Foundation

Cushion Foundation dari YOU ini punya produk dengan kemasan yang sangat praktis dan kemampuannya untuk menutrisi kulit. Produk ini memberikan hasil full coverage dengan efek yang cukup ringan dan tahan sepanjang hari.

Produk ini punya keunggulan yaitu Soft Light Diffusing Powder untuk menyamarkan garis halus hingga kemerahan. Selain itu produknya juga tahan selama 16 jam dengan teknologi Litestay™.

Cushion ini juga punya kandungan centella asiatica dan jaga elastisitas kulit dengan kandungan ekstrak bunga Immortelle C-lock essence. Terdapat pula kandungan SPF 40 & PA+++ membantu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB.

YOU NoutriWear+ Series Flawless Cushion Foundation. (Foto: dok. Rankpillar)

2. Airy Fit Loose Powder

Airy Fit Loose Powder adalah pilihan bedak tabur mengandung formula airy smooth yang dapat memberikan efek halus pada kulit wajah. Formula ini membuat riasan kamu tidak pecah-pecah apalagi mengelupas dan tampilan wajah tetap ringan tanpa terasa penuh.

Produk punya kandungan Soft Light Diffusing Power untuk tampilan lebih sempurna dan menyerap minyak berlebih dengan ketahanan 24 jam. Loose powder ini mengandung Immortelle C-lock Essence sebagai antioksidan dan menjaga elastisitas kulit, serta kandungan centella asiatica untuk melembabkan kulit. Airy Fit Loose Powder mengandung SPF 25 & PA+++ sebagai pelindung kulit dari sinar UVA & UVB.

YOU NoutriWear+ Series Airy Fit Loose Powder. (Foto: dok. Rankpillar)

3. Velvet Liquid Foundation

Produk liquid foundation ini tahan lama selama 24 jam dengan teknologi Innovative Litestay™ untuk menghasilkan make up yang jauh lebih ringan di kulit. Produk juga dilengkapi dengan formula alami dari ekstrak bunga Immortelle untuk meningkatkan produksi kolagen dan juga sebagai antioksidan.

Foundation ini juga dapat membantu menutupi garis halus di wajah dan kemerahan serta ketidaksempurnaan lainnya pada wajah. Produk memiliki kandungan centella asiatica dan didukung SPF 25 & PA+++.

4. Complete Cover Concealer

Complete Cover Concealer merupakan concealer dengan ujung kuas bersudut presisi 30 derajat, berguna untuk mempermudah pengaplikasian produk. Concealer ini mengklaim mampu full coverage melindungi selama 24 jam dengan teknologi Litestay™. Ada juga kandungan ekstrak bunga Immortelle untuk antioksidan serta centella asiatica untuk hidrasi kulit.

Terdapat kandungan Natural Transparent Crystal Honey untuk membuat kulit lebih lembab dan meminimalisir kerutan pada area bawah mata, sehingga tampilan make up jadi terlihat lebih sempurna.

5. Silky Pressed Foundation

Silky Pressed Foundation adalah jenis make up bedak padat yang dapat menutrisi kulit, agar menghasilkan tampilan make up silky smooth texture. Produk ini dilengkapi juga dengan Soft Light-diffusing Powder untuk hasil make up lebih halus dan bebas kilap 24 jam.

Ada juga kandungan ekstrak bunga Immortelle yang menjadi antioksidan dan menjaga elastisitas kulit. Produk ini dilengkapi dengan SPF 25 & PA+++ serta mengandung centella asiatica.

6. Makeup Stay Lock Mist

Merupakan produk setting spray untuk mengunci riasan selama 24 jam. Produk ini menggunakan semprotan khusus yang menciptakan efek misty lebih halus dan juga cepat kering. Produk ini punya kandungan Filmexel® yang bisa melindungi kulit dari partikel luar berbahaya.

Kandungan lainnya ada Sodium Hyaluronate untuk menghidrasi kulit secara mendalam dan menjaga kelembabannya. Ada juga manfaat berupa Immortelle C-lock Essence sebagai antioksidan dan jaga elastisitas kulit serta punya kandungan centella asiatica pastinya.

Sekarang kamu tentu sudah tahu rangkaian produk YOU NoutriWear+ Series yang memang diformulasikan untuk tampilan wajah lebih natural, namun untuk hasilnya sempurna sekaligus membantu merawat kulit wajah dengan berbagai kandungan yang dimiliki. Apalagi untuk kedua produk andalan yaitu Flawless Cushion Foundation dan Airy Fit Loose Powder dari seri ini.

Dengan teknologi Innovative Litestay™ dan Immortelle C-Lock Essence, dapatkan hasil riasan yang lebih sempurna dan juga tahan lama serta merangsang produksi kolagen dalam kulit.

Untuk beli rangkaian produk dari seri NoutriWear+ Series dan juga produk YOU lainnya, kamu dapat mengunjungi toko official YOU Beauty, baik toko offline maupun di marketplace online.

