PESONA kecantikan Pevita Pearce semakin terpancar usai potong rambut pendek. Seperti dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Meski tanpa pulasan makeup, Pevita yang terlihat simpel dengan atasan tanktop putih polkadot itu tampak terlihat glowing saat sedang menikmati lunch di tengah-tengah keramaian.

Dalam keretangan unggahan tersebut, Pevita menyebut tampak bingung bagaimana harus menghabiskan makanan yang ada di depannya, padahal dia harus segera pergi.

“I’m not supposed to eat this. I have gout, (Aku tidak seharusnya makan ini. Aku harus segera pergi),” tulis Pevita Pearce, melalui akun Instagramnya, @pevpearce, Sabtu, (31/12/2022).

Berikut beberapa potret glowing Pevita Pearce saat akan menyantap makanan.

1. Pose pegang minuman





Dalam potret berikut, Pevita tampak melempar senyum tipisnya sambil memegang segelas minuman berwarna pink dengan kedua tangannya. Jari-jari lentiknya yang tampak dihiasi kutek merah tampak membuat kulit putihnya makin bersinar.

2. Pose liat makanan





Kebingungan Pevita untuk makan terlihat dalam potret berikut. Ia tampak melihat ke arah makanan berupa sepiring nasi dan tumpukan udang yang cukup besar-besar tersebut.

3. Pose minum

Karena belum memutuskan untuk melahap makanan yang ada di depannya, Pevita lantas memilih menyeruput minuman segarnya yang tadi sempat ia pegang saja. 4. Pose “Ngeliatin kamu”

Pevita tampak sudah tak tahu lagi harus melalukan pose apa. Pasalnya, ia belum juga memutuskan untuk melahap makanan yang ada di depannya. Alhasil, di potret terakhir ia melakukan pose menatap ke arah kamera seolah-olah tengah menonton nitizen yang terpesona dengan kecantikannya.