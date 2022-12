ARTIS cantik Fanny Ghassani mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Jelang pergantian tahun baru, Fanny Ghassani mengunggah foto yang membuat netizen gagal fokus.

Fanny Ghassani di akhir tahun 2022 ini menikmati liburan ke Bali. Presenter cantik berusia 31 tahun membagikan momen matahari terbenam terakhir di Bali di 2022.

"Last sunset in Bali 2022! Thank you, me, for survive this year for stay tough through ups & downs. After all 2022 is a blessing and full of new learnings. See you tomorrow 2023 ๐Ÿฅฐ," ungkap Fanny Ghassani pada caption unggahan fotonya.

Pada foto yang dibagikannya, tampak Fanny Ghassani berpose dengan mengangkat kedua lengan sembari memegang kepala. Matanya terpejam seperti menikmati suasana asri hamparan sawah yang hijau.

Namun, pose Fanny Ghassani menjadi terkesan hot. Belum lagi outfit yang dikenakan perempuan bertinggi badan 166 cm tersebut.

Fanny Ghassani mengenakan wrap dress berwarna abu-abu. Karena berpose mengangkat kedua lengan, wrap dress tersebut tampak sedikit terbuka yang membuat 'aset' Fanny mengintip dari balik busana.

Sontak penampilan Fanny Ghassani membuat netizen gagal fokus. Netizen menduga Fanny Ghassani tak mengenakan bra di penampilannya kali ini.

"What a beauty," ujar @jodyar***

"Kak Kamu hot betul .. Nampak cerah selalu," kata @siotongsi***

"Fanny Sexy Sayangโค๐Ÿ’‹๐ŸŒน," tutur @f474r***

"Auto zom 1000X๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚," celetuk @andik8***

"Fix ga pake bra siii," komen @nueril_***

"No bra," sambung @mahavira***

"Ga pake ...," kata @qimmy***

"Gapake bra njiir," tutur @kontawij***

