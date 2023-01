PROMO perayaan tahun baru biasanya merupakan salah satu yang paling diburu ketika memasuki awal tahun. Mengingat biasanya, ada banyak diskon menarik, termasuk AladinMall yang punya potongan harga hingga 90 persen untuk semua kategori di Promo Tahun Baru Serba Baru!

Berbagai produk mulai dari makanan dan minuman, elektronik dan gadget, perlengkapan rumah, fesyen, ibu dan anak, kecantikan dan kesehatan, hobi dan olahraga, hingga voucher dan jasa. Makanya, buruan kejar diskonnya karena promonya terbatas!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di AladinMall dengan diskon spesial tahun baru hingga 90 persen

1. Paket Baking Super Lengkap: Paket Baking Super Lengkap ini tak tanggung-tanggung diskonnya! Cuma bayar Rp79.900, Anda sudah dapat 18 produk seharga Rp399.000! Paket ini terdiri dari:

‚óŹ BOLA Deli Tepung Beras 1 x 500 gr

‚óŹ BOLA Deli Tepung Ketan 1 x 500 gr

‚óŹ BOLA Deli Tepung Maizena 1 x 500 gr

‚óŹ BOLA Deli Tepung Tapioka 1 x 500 gr

‚óŹ BOLA Deli Gula Halus 1 x 500 gr

‚óŹ BOLA Salju Tepung Terigu 1 x 1.000 gr

‚óŹ Lock n Lock EZ Lock Set 6 pcs

Free:

‚óŹ BOLA Deli Apron / celemek 1 pcs

‚óŹ Sasa Santan Cair 65 mL bundle 5 pcs

2. POLYTRON Set Top Box Digital DVB - T2 [ PDV 700T2]: Set Top Box adalah  alat penerima siaran TV DIGITAL (DVB-T2) generasi terbaru. Nikmati suasana terbaru menonton televisi dengan siaran yang jernih alias bebas bayangan dan bebas semut. Nonton bareng keluarga jadi lebih seru tanpa gangguan! Dapatkan produk ini seharga Rp250.000 saja dari harga Rp300.000.

 

3. Internal - Sprei Queen 160x200 Bantal 2 - Ariel: Sprei dengan kualitas terbaik ini tidak mudah luntur, tidak cepat pudar, serta tidak kusut. Ukurannya pas dilengkapi dengan karet di bagian pinggir sehingga tidak mudah bergeser. Miliki produk ini seharga Rp176.000 saja dari harga Rp410.000.

4. Goon Smile Baby Pants M19: Goon Smile Baby Pants M19  merupakan popok bayi ukuran M dengan kemasan isi 19 pcs. Menjadikan pengeluaran bunda lebih hemat karena harganya cuma Rp27.000 saja dari harga normal Rp28.000.





5. Cetaphil Gentle Skin Cleanser - 125ml: Cetaphil Gentle Skin Cleanser merupakan pembersih wajah yang diformulasikan sebagai pengganti sabun untuk kulit kering, normal, kombinasi dan berjerawat. Formula hypoallergenic yang lembut dan efektif mampu membersihkan sekaligus melembapkan kulit. Dapatkan produk ini seharga Rp128.300 saja.

6. Element Pushbike / Balance Bike 5Rider Eva - Red: Balance bike merupakan sepeda dua roda dan tanpa pedal. Balance bike bisa dijadikan media belajar bersepeda usia dini. Banyak sebutan untuk sepeda roda dua tanpa pedal ini, seperti: balance bike, training bike, run bike, baby bike, trainer wheels, push bike. Dapatkan produk ini seharga Rp380.000 saja dari harga Rp450.000.

7. Paket Cerdas 10 Koin - Roboguru Plus: Bertanya ke Tutor terbaik Roboguru Plus secara online, yuk! Ngerjain soal dan PR nggak perlu bingung lagi! Bisa konsultasikan masalah pelajaran via aplikasi live chat dan WhatsApp, lalu Tutor Roboguru Plus terbaik akan membantu jelaskan dan menjawab pertanyaan dalam hitungan menit! Dapatkan produk ini seharga Rp75.000 saja dari harga Rp90.000.

Kapan lagi bisa beli barang di semua kategori dengan diskon s.d 90% kalau bukan di AladinMall! Ada gratis ongkir juga loh! 

Kapan lagi bisa penuhi kebutuhan di awal tahun dengan diskon hingga 90 persen Promo Tahun Baru Serba Baru kalau bukan di AladinMall! Karena promo ini terbatas, buruan deh diborong sebelum kehabisan! Tahun baru, semuanya harus serba baru!

Selain itu, AladinMall juga memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

