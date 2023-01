ARTIS Cinta Laura ternyata 'low profile' banget. Terbukti, di satu acara Podcast, dia datang dengan tampilan cantik namun harga pakaian yang dikenakan tidaklah mahal.

Bahkan, aksesori yang dikenakan yaitu jepit rambut dibelinya dengan harga Rp10 ribuan. Meski begitu, Cinta Laura tetap tampil proper selayaknya dia bergaya dengan branded-looks.





"You know, ini (jepit rambut) juga beli dari e-commerce platform hanya Rp10 ribuan harganya. Like, I just know how to dress expensive in a cheap way," kata Cinta Laura diakhiri tawa renyah, dikutip dari unggahan Youtube Merry Riana, Senin (2/1/2023).

Di momen tersebut, Cinta Laura mengenakan sabrina top hijau dengan aksen kerah di bagian atas bajunya. Ia padukan baju tersebut dengan pink pants.

Gayanya makin stunning dengan permainan jepit rambut yang dipasang di dua sisi kepalanya. Jepit rambut tersebut tampak sangat statement, membuat Cinta Laura terlihat seperti peri.

Tampilan dan curhatan Cinta Laura ini kemudian viral di Twitter. Akun @ferdiriva yang membagikan ulang video TikTok Merry Riana tersebut.

Berdasar pantauan MNC Portal, video tersebut di Twitter sudah ditonton lebih dari 1,6 juta netizen. Keterangan video yang dibubuhkan jadi salah satu pemicu viralnya unggahan ini. "Kapan-kapan gue mau kasih lihat video ini ke anak-anak perempuanku," kata @ferdiriva yang merupakan dokter influencer. Komentar netizen pun berhamburan di cuitan ini. Banyak sekali yang mendukung dan memuji Cinta Laura dengan caranya berpakaian itu. "Cinta Laura bisa tetap kelihatan wow meskipun barang-barangnya murah, karena goodlooking. Masalahnya, kadang orang yang tampangnya pas-asan bisa kebantu looksnya sama barang-barang branded. Itu sebabnya kenapa ada kata-kata bilang, 'Cowok atau cewek good looking setengah masalah hidupnya sudah selesai," ungkap @hazumidayo. "Education and environment changed her life. Cara berpikir dan mindset yang berkelas nggak perlu ditopang benda mahal," tulis @yanajr**. "Ingat kata Nia Ramadhani, 'Invest lah ke wajah sama badan'. Mau baju semurah apapun, kalau kamu cantik badanmu bagus, kamu rapi, pasti apa pun yang dipakai bakal terlihat mahal," kata @meoow****. "Same energy sama Cinta Laura. Seumur hidup baju yang paling mahal kebeli itu harganya Rp250 ribu. Itupun gamis buat pawai. Baju sehari-hari mah under Rp200 ribu, bahkan keseringan under Rp100 ribu. Like no branded at all," curhat @Ren_Renita***. "Aku sebelum melihat video ini punya niatan beli tas harga sejutaan demi memuaskan rasa penasaran (walaupun belum fix banget karena masih mikir berkali-kali lagi). Setelah lihat ini, makin yakin untuk tidak membelinya wkwkwk," tulis @mysunflower****.