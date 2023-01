ISTRI Joshua Suherman, Clairine Clay, mantap tampil dengan karakter seksi. Image ini dibangun Clairine sejak 2022 dan ternyata konsisten diterapkan hingga awal 2023 ini.

Di unggahan Instagram terbaru, Clairine memang tak pakai lingerie atau pamer bra, tapi aura seksinya terpancar lewat dress hitam sleeveless yang dikenakannya.

Dress itu punya potongan open chest yang membuat bagian dada perempuan cantik itu terekspos. Tulang selangka jadi perhatian yang susah dipalingkan, pun ekspresi wajah berganti-ganti bikin netizen hatinya terpatri.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba memperlihatkan pada Anda 3 foto terbaru Clairine Clay di 2023 dengan dress hitam sleeveless yang seksi:

1. Tolak pinggang super slay!

Foto pertama memperlihatkan potret Clairine dengan tampilan fierce yang menggoda. Tangannya ditempatkan satu di pinggang dan satunya di paha. Tak macam-macam memang fotonya, tapi hasil akhirnya memesona, bukan?

2. Wajah judes ala Clairine

Di foto kedua, masih dengan pose yang sama, tapi ekspresi yang ditampilkan Clairine berbeda. Di sini dia tampak judes dengan tatapan sinis ke arah kamera. Matanya benar-benar tajam ke depan.

3. Pose benerin rambut





Bisa dipastikan ini adalah pose candid yang berhasil ter-capture. Bagaimana tidak, Clairine sedang benerin rambut dengan wajah setengah siap dan bibir terbuka sedikit. Meski candid, ternyata Clairine berani tampilkan ke publik, lho.

Dari foto ini, bisa terlihat sedikit tato di lengan kanannya. Hayo, Anda menemukan tato tersebut gak? Melihat foto-foto ini, netizen pun ramai berkomentar. Apa kata mereka?

"Jojo pasti di kehidupan sebelumnya beliau ini yang melawan dajjal, makanya di kehidupan sekarang beruntung banget," ungkap @ickykurnia***.

"Geelaa gellaaaa clay gada obat cantiknya amppuun," ujar @rooseveltmato***

"Gapernah nemuin sisi gacantik nya ci clay yaampoon cantik terus selalu cantikkkkk 🔥😍❤️," ungkap @vallen***

"Happy new yearr kak😍 u got my heart😍," sambung @nanadin***

"Jojo full senyum part 817," kata @satriadiu***

"Meresahkan😫😫," celetuk @zcorneli***

"Aduh duh duh 🔥🔥🔥," timpal @eki_***

"Mulus banget dah lu ah," kata @dinaokt****.