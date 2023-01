SANDRINA Michelle akhirnya go public pacaran dengan Junior Roberts. Informasi ini diketahui lewat unggahan Instagram terbaru Junior Roberts.

Di foto itu, Junior Roberts tampak memeluk Sandrina Michelle dari belakang seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Sandrina. Foto ini amat romantis dengan pemandangan di belakangnya yang menyejukkan.

Sayang, momen pengumuman itu malah diserbu netizen dengan komentar tak sedap. Sandrina Michelle dianggap belum layak pacaran dengan Junior Roberts yang usianya terpaut jauh.

Ya, Sandrina Michelle sendiri baru akan berusia 16 tahun pada 11 Januari mendatang. Sedangkan Junior Roberts berusia 23 tahun pada 9 November 2023. Masih sangat muda, ya, pasangan ini.

"Bukan masalah age gap, tapi masalahnya yang satu masih di bawah umur and it's not okay," komen @cessaran***.

"Everyone please stop normalizing child grooming, gak wajar pacaran sama di bawah umur hadeh," tulis @tomatho**.

"Bocil nih mau-mau saja pinggangnya diraba sama cowok. Nanti putus, nangis," ungkap @tiarasanti**.

Di sisi lain, MNC Portal coba merangkum 5 potret cantik Sandrina Michelle yang mana dari foto ini terlihat kalau Sandrina memang sudah beranjak dewasa meski usianya masih anak-anak:

1. Fairy tale vibes





Sandrina Michelle sudah sering melakukan pemotretan, tapi di sini dia tampak seperti peri bergaun pelangi. Tampilannya sangat cantik dengan riasan wajah serba pink dan styling rambut kekinian sekali. Gaya fotonya simple namun terlihat memesona. Gimana gak banyak fansnya kalau parasnya secantik ini?

2. Innocent looks





Wajah polos Sadrina dapat terlihat di foto ini. Ia mengenakan white dress menerawang dengan boots hitam sebagai alas kaki.

Di foto ini, kita bisa lihat wajah Sandrina benar-benar polos. Styling rambutnya dengan kepang poni seperti ini bikin wajahnya menggemaskan, ya.

3. Dress hitam memesona





Sandrina bisa tampil dengan gaya berbeda. Mau terlihat layaknya anak-anak, bisa. Mau terlihat dewasa, bisa contohnya seperti di foto ini.

Ia mengenakan dress hitam dengan aksen batu bening di dada. Aksen tersebut serupa dengan batu di antingnya yang menggantung. Looks-nya dewasa sekali, kan di sini?

4. Potret cantik Sandrina Di foto keempat ini, Sandrina Michelle tampak flawless dengan pakaian mock neck top dipadukan dengan jeans jaket dari Coach. Wajahnya dibiarkan natural untuk memberi kesan cantik yang tidak pernah ada matinya. 5. Simple look tapi menggoda Entah kenapa, di foto terakhir ini Sandrina terlihat dewasa sekalipun cuma pakai kaos doang. Mungkin efek pose yang diberikannya, ya. Ya, di sini Sandrina Michelle terlihat mengangkat tangan satu sembari menyingkirkan rambut dari pundaknya. Tatapan matanya tertuju lurus ke kamera dan ini sepertinya yang bikin dia terlihat seksi versinya sendiri. Siapa yang setuju? So, itu dia 5 potret cantik Sandrina Michelle, pacar Junior Roberts yang pastinya bikin Anda jatuh jatuh.