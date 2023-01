SATU cuitan Twitter tengah viral menceritakan warga Indonesia yang berlibur ke Belanda dan menjajal kue bernama Oliebollen.

Kue tersebut termasuk dalam 'special cake' yang artinya hanya ada di momen tertentu. Nah, Oliebollen hanya ada di holiday season.

Karena kemunculannya jarang terjadi, enggak heran banyak orang Belanda yang menantikan kue tersebut. Beberapa bahkan rela antre demi mendapatkan kue itu.

Salah satunya yang terjadi pada warga Indonesia ini. Dia dikabarkan rela ngantre berjam-jam kena salju, pilek, keanginan, dan lain-lain. Sampai akhirnya kue di tangan, si netizen pun mengaku kecewa, karena Olliebollen yang dinanti-nantikannya mirip Odading.

"Temanku lagi liburan di Amsterdam, diajakin pacarnya (bule) antre kue yang cuma dijual pas holidays season, namanya Oliebollen. Ceritanya, dia sudah ngantri berjam-jam, kena salju, pilek, keanginan, dan lain-lain, pas sampe gilirannya, 'Anyee** Odading ieu mah keh**!," cerita akun @jastairvine yang kini viral di Twitter.

Menurut pantauan MNC Portal, Senin (2/1/2023), cuitan ini sudah disukai nyaris 60 ribu netizen, dan dilihat 3,6 juta kali. Sebanyak 11,2 ribuan netizen membagikan ulang cerita lucu tersebut.

Video asli rekaman teman si netizen menikmati Oliebollen pun dibagikan di kolom komentar. Netizen lain bisa lihat dengan jelas kalau bentuk kue tersebut memang mirip dengan Odading.

Bahkan, netizen menemukan resep bahan membuat Oliebollen yang komposisinya pun serupa dengan Odading. Meliputi, tepung terigu, gula pasir, telur, susu cair full cream, dan ragi instan.

"Anyee** sugan teh naon, Odading. Di dieu ngantre sejam leuwih, Odading hungkul," kata si netizen yang dari nada bicaranya terdengar sangat kecewa.

Meski begitu, terlihat ada bekas gigitan di kue itu, dan dari suara di rekaman, netizen ini tampak sedang mengunyah kue itu sembari 'ngedumel'. Suaranya bikin netizen terpingkal.

Netizen pun ramai mengomentari unggahan ini.

"Sudah 2023 orang Indonesia masih kena dikerjain kompeni," ungkap @CokelatAfter***.

"Nyobain Oliebollen waktu The90sFestival tahun 2019 dan beneran Odading anyi** untung gratis," komen @peterjan***.

"Coba dicek ownernya, jangan-jangan Mang Oleh," celetuk @aishakin***.

"Setelah kol goreng, dengan Odading yang dianggap spesial semakin meyakinkan bahwa Indonesia is much more advanced in terms of culinary," celetuk @_adorable***.

"This has the same energy kayak waktu dikasih Cannoli gratis dari juara 1 junior masterchef Australia, terus almarhum nenek ngomong kenceng banget di depan orang banyak, 'Lah ini mah semprong'," komen @Vanyazza***.