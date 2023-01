PERAYAAN tahun baru memang sudah lewat, tapi masih ada mereka yang memilih masih cuti atau izin untuk recovery tubuh mereka. Perayaan tahun baru memang tidak hanya dirayakan dengan kembang api, tapi juga banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol.

Tak jarang pula ada yang meminumnya berlebihan hingga mabuk, sehingga hangover saat bangun pagi. Memang hanya sebagian kecil mereka yang pada akhirnya mabuk saat tahun baru, tapi jika kebetulan Anda atau teman Anda hangover, ada beberapa makanan yang bisa menetralkan gejalanya loh.

Hangover adalah sekumpulan gejala yang umum terjadi akibat terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Gejala yang timbul bisa bervariasi, seperti sakit kepala, badan lemas, dan iritabilitas. Mual dan terus-menerus merasa haus juga umum dialami. Tingkat keparahan gejala umum berkorelasi dengan seberapa banyak alkohol yang dikonsumsi pada malam sebelumnya.

Biasanya, hangover bisa hilang sendiri setelah cukup istirahat. Namun, gejala-gejalanya tetap bisa mengganggu aktivitas. Jangan sampai hangover mengganggu hari pertama di tahun baru. Segera atasi dengan mengonsumsi makanan pereda mabuk alkohol, seperti dilansir dari KlikDokter.

Telur

Minuman beralkohol dapat mengurangi jumlah antioksidan glutation di dalam tubuh. Bila kadarnya berkurang, jantung akan berdebar-debar dan mulut menjadi kering. Kabar baiknya, telur kaya akan sistein, yakni asam amino yang digunakan tubuh untuk menghasilkan glutation. Telur adalah sumber taurin dan asam amino sistein yang berperan membantu kerja hati. Sistein bekerja memecah asetaldehida, senyawa sisa etanol yang diproses organ hati.

Asetaldehida ini yang memicu sakit kepala ketika hangover terjadi. Sementara itu, taurin bisa meningkatkan kerja hati serta mencegah penyakit hati. Seperti diketahui, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan berisiko penyakit hati.

Alpukat

Minuman beralkohol memiliki efek diuretik, sehingga membuat tubuh kehilangan elektrolit. Salah satu elektrolit atau ion dalam tubuh yang dapat mengalami penurunan adalah kalium. Konsumsi alpukat dapat memberikan tubuh asupan kalium yang dibutuhkan tubuh. Bahkan, para peneliti di Jepang telah menemukan lima senyawa dalam alpukat yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan organ hati.

Bubur atau Oatmeal

Ingin makanan penetralisir alkohol yang biasa disajikan di pagi hari? Bubur adalah jawabannya! Namun, untuk menghilangkan efek mabuk, bubur yang disarankan adalah yang mengandung karbohidrat kompleks, misalnya oatmeal.

Oatmeal bisa melepaskan gula secara lambat dan stabil. Efeknya, suasana hati bisa meningkat sekaligus mengurangi rasa lelah berlebih. Sebagai bonus, serat larut dalam oatmeal dapat menurunkan penyerapan kolesterol jahat bila pada pesta tahun baru semalam kamu makan banyak makanan berlemak.

Roti Gandum Panggang dengan Madu

Menurut Royal Society of Chemistry, mengolesi roti gandum panggang dengan madu saat sarapan dapat memberikan asupan natrium, kalium, dan fruktosa untuk mengembalikan kondisi tubuh saat hangover. Menurut sebuah studi dari Delta State University, Amerika Serikat (AS), madu dapat mempercepat proses eliminasi alkohol dari tubuh sebanyak 32 persen dan pastinya bisa jadi pilihan makanan penghilang pengar.

Pisang

Makanan menghilangkan mabuk alkohol lainnya adalah buah pisang. Pisang adalah buah kaya kandungan kalium. Itu sebabnya, buah ini sangat baik dalam menggantikan kalium yang hilang dari tubuh akibat efek diuretik, yaitu meningkatnya frekuensi buang air kecil akibat alkohol. Agar lebih menggugah selera, lebih disarankan untuk mencampurkan pisang, dengan yoghurt ataupun buah lainnya untuk dijadikan smoothie.

Semangka

Makanan untuk menghilangkan hangover berikutnya adalah semangka. Bila salah satu gejala hangover yang dirasakan adalah sakit kepala, itu berarti terjadi penurunan aliran darah ke otak. Nah, dengan makan semangka yang kaya akan L-citrulline, aliran darah dapat meningkat, sehingga nyeri kepala bisa berkurang.

Follow Berita Okezone di Google News

Sup Ayam

Sebuah penelitian dari Universitas Negeri Iowa, AS, mengungkapkan, kaldu dari sup ayam lebih efektif menghidrasi daripada air putih dan ataupun minuman olahraga. Makanan setelah minum alkohol yang bisa kamu konsumsi antara lain sup ayam, sup daging, soto, mi rebus, atau makanan berkuah hangat lainnya juga bisa digunakan sebagai pengusir hangover. Selain lezat, sup dapat memasok kebutuhan natrium dan cairan dalam tubuh.

Jeruk

Jeruk kaya akan vitamin C, sehingga bisa mempercepat proses metabolisme alkohol dengan mempertahankan glutation. Agar hasilnya maksimal, jangan menjadikannya jus. Kupas kulitnya dan makan langsung. Hindari minum jus jeruk dalam kemasan yang sudah ditambahkan pemanis buatan, karena itu dapat meningkatkan kadar gula darah.

Ubi

Setelah menenggak minuman beralkohol dalam jumlah banyak, kamu akan kehilangan cadangan vitamin A dalam tubuh. Padahal, vitamin A berfungsi untuk memerangi peradangan dan memelihara sistem kekebalan tubuh. Untuk mengatasinya, konsumsilah ubi jalar karena tinggi akan vitamin A. Selain dikukus, kamu juga bisa memanggangnya.

Air kelapa

Air kelapa mengandung natrium, kalium, dan elektrolit lainnya. Itu semua akan membantu mengisi dan memulihkan tubuh sambil menghilangkan dahaga. Satu penelitian di Malaysia menemukan, air kelapa sama efektifnya dengan minuman olahraga untuk rehidrasi. Minuman penghilang mabuk yang aman dikonsumsi ialah air kelapa karena tidak menimbulkan efek samping mual atau sakit perut.

Makanan Berprotein

Setelah konsumsi lemak, gula, atau alkohol yang berlebih saat perayaan tahun baru, tubuh niscaya akan bekerja ekstra keras untuk kembali ke kondisi normal. Nah, kamu dapat membantu proses tersebut dengan menambah asupan tinggi protein. Akan tetapi, perlu diingat, efek alkohol dapat menghambat kerja tubuh dalam mencerna protein. Itu sebabnya, kamu disarankan untuk makan dalam porsi sedikit, tapi sering.

Itu dia berbagai menu makanan untuk hangover pasca-pesta tahun baru. Selain itu, kamu juga bisa meredakannya dengan mencukupi cairan tubuh, tidur, dan olahraga.