HAPPY New Year 2023! Selamat Tahun Baru untuk Okezoners! Nah, kini apa yang harus dilakukan agar hidup kita di tahun 2023 ini jadi lebih bahagia dan sukses? Inilah saat yang tepat bagi kita untuk membuat resolusi di tahun baru. Apa sih resolusi tahun baru itu?

Menurut definisi Wikipedia, Resolusi Tahun Baru adalah tradisi modern yang umumnya berlaku di Dunia Barat, tetapi juga bisa ditemukan di seluruh dunia. Menurut tradisi ini, seseorang akan berjanji untuk melakukan tindakan perbaikan diri yang akan dimulai pada Tahun Baru.

Bagi sebagian orang mungkin tahun baru tidak berarti apa-apa, hanya dimaknai sebagai pergantian tahun layaknya berganti hari saja. Namun, bagi sekelompok orang lainnya, tahun baru berarti menyiapkan “hidup baru” untuk menjalani, memaknai satu tahun berikutnya, setelah mengevaluasi sikap atau tindakan (refleksi) pada satu tahun sebelumnya.

Membuat resolusi tahun baru ternyata tak cuma tradisi pada masa masyarakat modern. Menurut Sarah Puitt dalam buku The History of New Year’s Resolutions, resolusi tahun baru pertama kali dibuat pada masa Babilonia Kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu.

Masyarakat Babilonia Kuno juga disebut sebagai yang pertama merayakan pergantian tahun. Meski menurut sejarah, warga Babilonia merayakan awal tahun bukan dimulai pada Januari melainkan di pertengahan Maret, ketika masa menanam dimulai.

Nah, kembali ke inti bahasan kita mengapa perlu membuat resolusi tahun baru? Saya tertarik untuk mengutip dari artikel Glenn Miller, M.D., pakar psikiatri dari Amerika, yang membahas tentang mengapa kita perlu membuat resolusi tahun baru.

Menurutnya ada 3 alasan penting untuk kita memiliki resolusi tahun baru, yaitu: 1. Memiliki resolusi tahun baru bisa menjadi semacam tantangan pribadi atau personal challenge. Hal yang lumrah terjadi, kita sering kali lebih memilih untuk berada di “zona nyaman” ketimbang harus menjalani perubahan. Nah, dengan memiliki resolusi tahun baru, Anda justru punya kesempatan untuk menggali potensi diri dan terus bertumbuh sebagai seorang individu serta jadi lebih produktif. 2. Memiliki resolusi tahun baru membantu Anda mengevaluasi diri sendiri. Sudah seberapa jauh langkah maju yang dibuat dan bagaimana caranya agar Anda bisa lebih maju lagi. Awal tahun baru ini saat yang tepat untuk memulai suatu hal baru yang bisa memberi banyak manfaat untuk hidup Anda. Inilah saat tepat untuk sejenak refleksi dan mengevaluasi diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah menjadi pribadi ideal yang selama ini diinginkan? Apakah masih ada area-area dalam hidup yang bisa diperbaiki agar Anda bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi? Apa saja impian Anda? Bagaimana cara meraih impian itu? 3. Memiliki resolusi tahun baru juga membantu Anda untuk selalu berubah ke arah yang lebih positif. Meski di tengah jalan dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik itu, langkah Anda sedikit tersendat, namun dengan adanya catatan resolusi tahun baru, setidaknya bisa mengingatkan kembali agar tetap fokus. Jadi, segera buatlah catatan tentang resolusi tahun baru yang ingin Anda wujudkan di tahun 2023 ini. Bersikaplah optimis dan selalu berpikir positif bahwa Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun ini. Kalaupun ada satu tujuan yang tidak teraih, setidaknya Anda telah mencoba, ketimbang tidak berbuat apapun, bukan? Anda Setuju?