SELEBGRAM Anindita Hidayat rayakan Tahun Baru 2023 di Bali. Di sana, dia benar-benar relaxing dan healing dari hiruk pikuk Ibu Kota Jakarta.

Bukan Anindita Hidayat kalau tidak menggoda fansnya di Instagram lewat unggahan foto dan video yang bikin salfok. Di momen perayaan Tahun Baru 2023, Anin pamer foto cuma pakai bikini fuschia mentereng.

Foto tersebut dibagikan 3 hari lalu saat berita ini dimuat di MNC Portal, Rabu (4/1/2023). Di foto itu, Anin tampak sangat percaya diri cuma pakai bikini two-pieces berwarna fuschia.

Potretnya diambil dari belakang, memperlihatkan bokongnya dengan terang-terangan. Di belakang tubuhnya yang seksi, tampak sunset Bali yang teramat indah.

Bikini yang dipilih Anindita Hidayat tidak sembarang. Supaya terlihat semakin seksi di foto, dia pilih thong seksi yang membuat bokongnya tidak tertutup sehelai apapun. Usaha dia membentuk bokong indah dengan berolahraga terpampang nyata di sini.

Apa kata netizen melihat foto seksi Anindita Hidayat ini?

"Teteh, thank you for always inspiring me everyday," ungkap @gitadian**.

"Gak gak bisa lihat begini. Ngiri betooolll," tulis @ejaa12***.

"Perasaan tempat gue dingin, tapi kok tiba-tiba gue keringetan," komen @codename.a****.

"Bonus akhir tahun akhirnya caiiirrr gaes," ledek @lukmanhadi****.

"Pesona merah di akhir tahun yang sangat memanjakan mata. Oh Anin," puji @muhammad_alfa*****.

Sebetulnya, ada beberapa foto lain yang dibagikan Anindita Hidayat di unggahan itu, tapi netizen benar-benar terpaku dengan unggahan foto pertama.

Sebab, di slide berikutnya, Anin hanya memperlihatkan pemandangan di depan dia saat menikmati sunset di Bali. Di sana ada foto kolam renang dengan pemandangan langit Bali yang indah, es mangga, potongan salmon, sushi, hingga minuman dengan garam di bibir gelasnya.

Tampak juga foto selfie Anin naik ojek online menutup unggahan yang di-likes lebih dari 71,9 ribu netizen itu. Di foto selfie tersebut, Anindita Hidayat terlihat senyum ke arah kamera mengenakan baju bermotif bunga dengan potongan dada rendah.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia bersama Astra

Follow Berita Okezone di Google News

(hel)