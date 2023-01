JAKARTA- Merawat kulit menggunakan skincare sedang marak digemari. Tidak hanya satu jenis skincare saja, namun ada juga yang menggunakan beberapa skincare untuk hasil yang lebih maksimal. Alih-alih mendapatkan hasil yang maksimal, mencampur skincare secara tidak teratur malah dapat merusak tampilan kulit, lho!

Ada beberapa kandungan dalam skincare yang sebaiknya dihindari untuk digunakan secara bersamaan. Salah satunya adalah kandungan retinol. Retinol dipercaya dapat merawat dan mengencangkan kulit.

Apa Itu Retinol?

Retinol atau dikenal juga dengan retinoid merupakan turunan dari vitamin A. Retinol banyak digunakan pada produk skincare karena memiliki kebaikan yang dibutuhkan oleh kulit. Namun, penggunaan retinol ataupun bahan lain skincare perlu ekstra hati-hati, terutama bagi kamu yang menggunakan teknik layering pada skincare.

Pasalnya, ada beberapa bahan yang tidak dibolehkan untuk digunakan secara bersamaan dengan retinol, karena dapat menimbulkan efek yang buruk bagi kulit. Beberapa efek tersebut seperti merusak skin barrier, iritasi, kulit jadi kering, bahkan menimbulkan sensasi terbakar.

Manfaat Retinol

Karena banyak digunakan pada produk skincare, otomatis retinol memiliki manfaat yang baik untuk kulit wajah. Salah satunya adalah sebagai anti aging. Retinol memiliki kemampuan untuk menjaga kulit wajah tetap terlihat muda dengan menghaluskan garis-garis halus pada wajah, menghaluskan kerutan, serta menjaga kecerahan kulit.

Selain itu, retinol juga dapat menjadi solusi untuk kulit yang berjerawat. Retinol juga dapat melindungi kulit dari kondisi melasma atau munculnya bintik-bintik hitam akibat paparan sinar matahari.

Bahan yang Tidak Boleh Digunakan Bersamaan dengan Retinol

1. Retinol dan Salicylic Acid

Kandungan pertama yang sebaiknya dihindari untuk digunakan secara bersamaan adalah retinol dan Salicylic Acid atau asam salisilat. Asam salisilat merupakan bahan yang bekerja untuk meregenerasi kulit dan mengobati kulit dari jerawat.

Sedangkan, retinol memiliki khasiat untuk menghaluskan kulit wajah dan membantu kulit mengganti sel kulit mati. Nah, menggunakan dua kandungan ini secara bersamaan tidak memberikan manfaat yang baik, justru dapat menimbulkan masalah kulit seperti kondisi kulit kering, mengelupas, dan menimbulkan jerawat.

Kamu bisa menggunakan kedua jenis bahan ini dalam waktu yang berbeda.

2. Retinol dan Vitamin C

Vitamin C sudah dikenal luas memiliki manfaat sebagai anti aging karena dapat memproduksi kolagen yang dapat menjaga kulit tetap terlihat awet muda. Selain itu, vitamin C juga dapat mencerahkan kulit serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Vitamin C akan efektif saat bekerja di lingkungan pH yang asam.

Namun sebaliknya, retinol justru dapat bekerja dengan baik pada pH tinggi atau basa. Sehingga, saat digunakan secara bersamaan, manfaat yang didapat dari retinol dan vitamin C justru tidak maksimal.

3. Retinol dan AHA-BHA

AHA atau alpha hydroxy acid dan BHA atau beta hydroxy acid merupakan kandungan skincare yang dapat membantu wajah menjadi lebih cerah karena dapat mengangkat sel kulit mati, mengatasi kulit kusam, serta mengobati jerawat pada wajah.

Retinol dan AHA serta BHA memiliki manfaat yang mirip, yaitu untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan membantu mempercepat regenerasi kulit. Menggunakan skincare dengan tiga kandungan ini justru dapat membahayakan kulit wajah, karena kulit wajah bisa jadi terkelupas dan iritasi.

4. Retinol dan Benzoyl Peroxide

Kandungan Benzoyl Peroxide umum ditemukan pada obat jerawat. Begitu juga dengan retinol. Walaupun retinol dikenal sebagai kandungan yang berfungsi untuk mencerahkan wajah, retinol juga memiliki fungsi untuk membersihkan pori-pori kulit yang tersumbat.

Menggunakan retinol dan Benzoyl Peroxide secara bersamaan justru dapat mengurangi efektifitas masing-masing bahan. Untuk itu, kamu bisa menggunakan skincare dengan dua bahan tersebut dalam rentan waktu yang berbeda, ya.

