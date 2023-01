CINTA Laura masih ada di Bali untuk liburan. Terpantau di Instagram, dia mengunjungi Bvlgari Hotel Resort & Spa, Uluwatu, Bali, dan begitu menikmati momen di sana.

Beberapa foto berhasil di-capture di hotel mewah tersebut. Tampak dari wajahnya Cinta Laura amat bahagia. Senyum sumringahnya selalu terlukis di wajah.

"Off to a good start in paradise," kata Cinta Laura di keterangan foto, dikutip MNC Portal, Rabu (4/1/2023). Caption dengan suasana hati di foto benar-benar related.

So, mau lihat bagaimana potret Cinta Laura di hotel mewah tersebut? Berikut foto-foto dan ulasannya:

1. Senyum manis ala Cinta





Di awal foto, Cinta memperlihatkan wajah sumringah seraya senyum terlukis di wajah. Saking bahagianya, dia seperti ingin mengajak orang lain yang melihat foto ini ikut senang.

Dari foto ini juga kita bisa lihat rambut natural Cinta Laura tanpa styling. Panjang dan sehat, ya.

2. Cross neck top yang seksi





Di foto ini, Cinta tampak stunning dengan cross neck top hijau dipadukan palazzo putih dan heels casual warna senada. Kacamata hitam pelengkap semuanya.

Gayanya benar-benar santai tapi luxury, ya. Pose yang diambil pun gak neko-neko namun hasilnya tetap indah dipandang.

3. Swimsuit hitam





Leisure vibes tampak jelas di foto ketiga ini. Cinta Laura mengenakan swimsuit hitam dipadukan dengan full pattern kimono dan sun hat putih bermotif. Gaya seperti ini cocok juga untuk Anda yang berlibur dengan kapal pesiar, lho.

4. Tatapan berani ala Cinta Laura

Tatapan mata Cinta Laura di sini benar-benar strong sekalipun ada senyum di bibirnya. Meski posenya seperti menutup diri, tapi aura 'big boss' dari Cinta Laura memang sulit terelakkan, ya. 5. Good vibes!

Dan ya, ini dia foto terakhir Cinta Laura di unggahan terbarunya. Ia tampak sumringah dengan senyum merekah. Dress vintage look hijau yang dikenakan bikin dia terlihat semakin cantik. So happy to see this!