Hai bunda! Apakah bunda lagi cari promo popok bayi buat si kecil? Kebetulan, di AladinMall lagi ada harga spesial yang dapat membantu menghemat pengeluaran sehingga tidak membengkak. Dengan demikian, si kecil pun dapat menggunakan popok bayi sekali pakai setiap harinya.

Ya, cuma dengan bayar Rp47.000 saja dari harga normal Rp57.000, Anda sudah bisa mendapatkan Baby Happy Pants L30 dengan tipe celana ukuran 9-14 kg sebanyak 30 pcs! Wah, kebangetan banget kan murahnya!

Tapi, produk dengan harga spesialnya cuma ada 15 pcs nih! Selain itu, promonya tinggal 3 hari lagi, yakni sampai 8 Januari 2023! Makanya, buruan di check-out sebelum kehabisan! Kapan lagi bisa dapat popok bayi dengan harga super duper murah kalau bukan di AladinMall!

Nggak cuma murah meriah, Baby Happy Pants juga punya banyak keunggulan lho!

Baby Happy merupakan disposable baby diapers yang mengutamakan kenyamanan bayi. Baby Happy dibuat dengan bahan yang paling halus, anti-bocor, serta memiliki daya serap yang banyak dan cepat.

Popok Baby Happy menjaga kulit bayi Anda tetap kering sehingga bayi merasa tetap merasa nyaman. Dan yang paling penting, Popok Baby Happy ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya iritasi atau ruam popok pada si kecil.

Soal warna, produk popok celana Baby Happy ini memiliki warna serta desain yang menggemaskan dengan harga relatif. Selain itu, masih ada lagi sederet keunggulan seperti:

1. Karet pinggangnya lebih tinggi dan fleksibel sehingga tidak mudah melorot

2. Air Through technology VS Competitor Spunbond Non Woven

3. Jumlah kapas lebih banyak sehingga dapat menyerap lebih banyak

4. Dengan teknologi double pressure menyebabkan popok tetap tipis meskipun memiliki kapas yang lebih banyak

5. Wetness indicator

Selain menyediakan berbagai produk dengan harga super hemat, belanja di AladinMall juga gratis ongkir!

Kapan lagi bisa beli popok bayi 30 pcs cuma Rp47.000 saja kalau bukan di AladinMall! Karena promo ini terbatas, buruan deh diborong sebelum kehabisan! Tahun baru, popok bayi si kecil juga harus baru dong!

Selain itu, AladinMall juga memberikan gratis ongkos kirim (ongkir) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall

AladinMall merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladinmall.id. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di AladinMall.id dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

