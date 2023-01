JAKARTA - Summarecon Mall Bekasi menggelar perayaan tahun baru 2023 yang bertajuk 'New Year’s Eve 2023 with Padi Reborn'. Bertempat di area panggung utama The Downtown Walk, acara ini dilengkapi dengan beragam hiburan menarik seperti penampilan musik, dancer, magician, dan spectacular fireworks.

Center Director Summarecon Mall Bekasi Ugi Cahyono mengatakan, “Setelah dua tahun belakangan kita semua tidak dapat merayakan tahun baru bersama, kami bersyukur dalam penutupan tahun 2022 saat ini diberikan kesempatan untuk merayakannya kembali. Tahun ini semakin meriah dengan penampilan Padi Reborn."

Puncak malam pergantian tahun kemarin dipusatkan di area The Downtown Walk yang dimulai pada pukul 19.00 WIB. Penampilan dari Deo Band membuka rangkaian event malam tahun baru pada pukul 20.30 WIB, mereka mengajak pengunjung untuk bernyanyi bersama.

Tidak hanya itu, aksi panggung dari WeHustle Dance Crew dan Fritzy Magician yang merupakan finalis dari ajang Indonesia’s Got Talent sukses membuat para pengunjung terpukau dengan berbagai macam penampilannya selagi menunggu malam pergantian tahun baru.

"Selama pandemi kami tetap berkomitmen memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung dengan menghadirkan tenant kekinian sekaligus pertama hadir di Bekasi hingga peremajaan Bekasi Food City (BFC) untuk menambah kenyamanan pengunjung," ujarnya.

Puncak acara perayaan tahun baru ini pun disuguhkan penampilan dari grup musik pop rock Indonesia, Padi Reborn berhasil melantunkan lirik-lirik lagu tentang cinta dengan suaranya yang khas.

Selain menyanyikan lagunya, Padi Reborn juga menemani para pengunjung untuk menghitung mundur saat memasuki detik-detik pergantian tahun 2023 dan disambut dengan letusan kembang api yang menghiasi langit Summarecon Mall Bekasi.

Dalam rangka merayakan tahun baru bersama, pengunjung dapat membeli tiket yang telah dibuka sejak 28 November 2022 lalu dengan harga tiket terbagi dalam tiga kategori, mulai dari Rp500.000 (Blue), Rp600.000 (Yellow) dan Rp700.000 (Red).

Harga sudah termasuk dinner package yang bekerja sama dengan Koba BBQ dan souvenir untuk menambah keseruan perayaan tahun baru. Tiket dapat dibeli secara online melalui www.malbekasi.com maupun offline di lobby Time Square.

Highlight Summarecon Mall Bekasi 2022

Pada 2022 kemarin, Summarecon Mall Bekasi juga dipercayai oleh beragam gerai merek ternama food and beverages untuk membuka store pertama mereka di Bekasi diantaranya ada Remboelan, Paris Baguette, Chateraise, Monsieur Spoon dan Social Affair.

Selain itu, KKV yaitu gerai retail yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pengunjung, Marhen J yang merupakan brand tas dari Korea dan Asics yang menawarkan beragam produk sepatu maupun pakaian olahraga juga telah membuka store pertamanya di Bekasi.

Disepanjang 2022 menjadi tahun yang akhirnya event-event kembali terselenggara seperti Pasar Senggol, Bekasi Coffee Week, Planimals Exhibition, Soundsfest hingga Heyfest After Party. Dari semua event yang dilaksanakan juga berjalan dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah.

Peremajaan area Bekasi Food City (BFC) juga dilakukan agar para pengunjung Summarecon Mall Bekasi dapat merasakan experience yang baru dan nyaman sehingga dapat menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

