PENAMPILAN Olla Ramlan usai olahraga bersama teman-temannya menjadi sorotan. Pada unggahannya di Instagram, Olla Ramlan terlihat berfoto bersama Teuku Zacky, Robby Purba, dan Reza Rahadian.

Olla terlihat berpose dengan mengenakan jaket berkapucon, legging, dan juga sepatu olahraga sambil tersenyum manis ke arah kamera. Beberapa foto lainnya menunjukkan saat dirinya tengah berolahraga.

"Here is another year of laughing together, messing up together and making up together #2023," tulisnya pada keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram.

Banyak netizen yang justru salfok dengan penampilan Olla saat berolahraga. Ibu tiga anak itu disebut memakai legging terlalu ketat dan mengekspos bagian kewanitaannya. Postingan itu pun ramai diperbincangkan netizen.

Seperti diketahui, Olla Ramlan sendiri memang hobi berolahraga. Dia menekuni beberapa jenis olahraga mulai dari lari, golf, yoga, dan masih banyak lagi. Penampilan Olla saat olahraga pun menarik perhatian karena terlihat stylish.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum gaya outfit Olla Ramlan saat olahraga. Berikut ulasannya dari Instagram @ollaramlan, Kamis (5/1/2023).

1. Pakai baju ala cewek kue





Gaya outfit Olla Ramlan saat bermain golf. Dia memakai kaus warna fuchsia lengan pendek. Dia memadu padankan penampilannya dengan manset dan celana hitam. Gayanya makin kece dengan topi, satung tangan topi bernuansa hitam dan putih.

3. Bergaya tomboi





Olla Ramlan dikenal sebagai salah satu artis yang kerap berpenampilan tomboi. Bahkan hobinya pun cukup ekstrem seperti mengendarai motor besar hingga mengikuti olahraga menembak. Di foto ini, Olla bersama anak sulungnya, Sean Michael Alexander berpose di area latihan menembak. Olla terlihat keren dengan kaus hitam yang dipadu padankan dengan jeans dan boots hitam. Dia juga menambahkan kacamata pada penampilannya. Sementara sang anak memakai kaus hitam, celana cargo army, dan boots hitam. Gaya ibu dan anak ini keren banget yah?

4. Pakai outfit serba hitam

Momen Olla Ramlan saat yoga. Tubuhnya terlihat sangat elastis saat dia menampilkan acroyoga. Di foto ini Olla memakai outfit serba hitam yang terdiri dari atasan hitam, legging dan juga hijab.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia bersama Astra

Follow Berita Okezone di Google News

4. Pakai outfit oversized

Gaya casual Olla Ramlan saat akan bersiap olahraga menembak. Di foto ini, Ollah bergaya santai dengan kaus oversized warna krem yang senada dengan warna pasminanya. Penampilannya dipadu padankan dengan celana hitam dan sneakers. Tak lupa Olla menambahkan kacamata agar penampilannya tetap stylish. 5. Gaya sporty dengan jaket

Inilah outfit Olla yang membuatnya jadi perbincangan netizen. Di foto ini, Olla memakai jaket berkapucon warna coklat dan legging hitam. Mantan istri Aufar Hutapea itu juga mengenakan topi dan menutupi kepalanya dengan kupucon. Olla menambahkan sneakers hijau dan kaus kaki putih pada penampilannya. Banyak netizen yang justru salfok dengan penampilan Olla saat berolahraga. Ibu tiga anak itu disebut memakai legging terlalu ketat dan mengekspos bagian kewanitaannya. Postingan itu pun ramai diperbincangkan netizen.