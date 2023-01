WANITA dengan bahu lebar terkadang merasa tidak percaya diri karena tampilannya dianggap kurang menarik. Dalam hal tersebut, kamu dapat menggunakan gaya rambut yang tepat untuk menyempurnakan tampilanmu, loh!

Banyak wanita menganggap bentuk badan yang menonjol dan besar di bagian atas merupakan bentuk tubuh yang tidak proposional. Salah menentukan gaya akan membuat sosok tersebut menjadi kian tak menarik. Oleh karena itu wanita dengan bahu lebar perlu mengetahui gaya rambut yang tepat untuk menyeimbangkan bentuk tubuhmu.

Mulai dari potongan panjang hingga pendek, beberapa gaya rambut di bawah ini dapat menyeimbangkan wanita berbahu lebar sehingga tampak ramping, segar, dan mempesona. Penasaran apa saja gaya rambutnya? Simak 6 rekomendasi gaya rambut untuk wanita dengan bahu lebar dirangkum dari hadviser.com, Jumat (6/1/2023).Â

1. Lob

Lob adalah potongan rambut yang cocok dan bagus untuk wanita dengan bahu lebar. Gaya populer ini bisa digunakan dengan tampilan tipe rambut lurus atau sedikit ikal diujungnya. Potongannya akan memberikan ilusi bahu yang lebar menjadi tampak ramping dan sempurna. Tak hanya untuk bahu lebar, potongan ini juga cocok untuk wanita berwajah bulat.

2. Haircuts with Bangs

Untuk membuat tubuh bagian menjadi tampak tirus, kamu juga bisa gunakan gaya poni pada rambut. Untuk mengurangi bahu lebar, gunakanlah model poni asimetris karena gaya tersebut biasanya mengalihkan perhatian. Kamu juga bisa membuat poni menjadi lebih tebal karena secara visual, memperbesar wajah dapat memberikan perhatian penuh sehingga bahu lebar menjadi tak begitu menonjol.

3. Asymmetrical Haircuts

Tidak hanya poni asmiteris, potongan rambut asimetris atau asymmetrical haircuts juga dapat menyempurnakan bahu lebar wanita. Wanita berbahu lebar sebaiknya menghindari gaya rambut halus, belah tengah, dan gaya slicked back hair sebab dapat menonjolkan tubuh bagian atas yang lebar. Oleh karena itu gunakan gaya rambut asimetris dan manfaatkan tekstur rambut untuk memberikan perhatian penuh pada kepala.

4. Wavy and Curly Hairstyles





Gaya ini menjadi gaya rambut sempurna untuk wanita dengan bahu lebar. Hal ini dikarenakan rambut panjang bergelombang dapat memberikan volume lebih sehingga dapat menutupi bentuk bahu lebar. Tampilan ini juga dapat membuat tubuh bagian atas menjadi lebih ramping dan seksi. Berikanlah rambut dengan potongan yang tepat yaitu sepanjang pundak atau dada.

5. Buns and Braids for Women with Wide Shoulders





Tidak perlu khawatir, wanita dengan bahu lebar dapat mengikuti tren gaya rambut sanggul atau kepang yang cantik mempesona. Yang terpenting untuk mengalahkan perhatian tubuh bagian atas adalah dengan menonjolkan tampilan rambut dengan tekstur yang bervolume. Oleh karena itu gaya kepang atau sanggul dapat menyempurnakan tampilan wanita dengan bahu lebar.

6. Very Short Haircut





Tidak hanya rambut panjang, gaya rambut super pendek seperti pixie atau very short haircut juga cocok digunakan untuk wanita dengan bentuk bahu lebar. Namun gunakanlah gaya rambut pendek dengan tekstur dan volume agar dapat memfokuskan perhatian pada bagian kepala. Untuk menyempurnakan tampilan ini, kamu juga perlu memakai baju dengan gaya v-shaped neck yang dapat memberikan visual ramping dan sempit.