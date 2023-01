GAYA off shoulder kini sangat populer di kalangan wanita sebab tampilannya yang tampak menarik dan trendi. Gaya ini pun cocok dipadupadankan dengan beberapa pakaian sehari-hari sehingga terkesan effortless dan sederhana.

Tampilan modern ini memfokuskan desain baju yang memperlihatkan lekukan pundak sehingga tampak indah dan mempesona. Dengan gaya ini, kamu pun tak gagal menarik perhatian dalam acara apapun seperti kencan atau reuni. Tidak perlu pusing, kamu hanya perlu memadukan gaya off shoulder dengan pakaian yang cocok agar penampilan semakin maksimal.

Untuk mengetahui kombinasi yang tepat dan mudah ditiru, simak 6 tips mudah mengkombinasikan gaya off-shoulder untuk wanita yang berhasil dirangkum dari stycraze.com

1. Playsuit romper

Pertama ada gaya playsuit romper yang memberikan tampilan off-shoulder menarik dan menyenangkan. Gaya ini cukup sederhana sebab pakaian bersifat one-set sehingga tidak perlu pusing memadukan pakaian lainnya.

2. Red floral off shoulder dress

Kombinasi dari gaya off shoulder dengan dress merah tema floral tampak begitu cocok dan memukau. Gaya berpakaian ini akan memberikan tampilanmu tampak begitu stylish dan feminim. Tambahkanlah sepatu kasual dan tas selempang untuk memaksimalkan penampilan yang mempesona.

3. Off the shoulder maxi dress

Gaya off shoulder pada gaun maxi memang tidak perlu diragukan lagi. Tampilan tersebut akan membuatmu terlihat semakin menarik dan stylish dengan sentuhan yang feminin. Kamu pun dapat memakai gaun maxi off shoulder yang beragam baik dengan warna hitam, floral, print, polos, berpotongan lurus atau kerah belah tengah.

Di zaman milenal, gaya ini cukup diminati pada kalangan remaja. Hal ini dikarenakan gaya tersebut dapat memberikan kesan yang trendi dan stylish. Kamu dapat mengkombinasikannya dengan rok panjang atau maxi, serta bisa juga digunakan sebagai blus untuk saree.

5. Off shoulder jumpsuit









Gaya jumpsuit menjadi salah satu pakaian yang cocok dikombinasikan dengan model off shoulder. Gaya ini dapat memberikan pesona yang mewah dalam diri, dan juga bisa memperlihatkan lekuk pundakmu dengan indah. Kamu dapat menambahkan sepatu pumps jika pergi ke pesta atau sepatu kasual jika ingin tampil dengan nyaman

6. Maxi skirt with an off shoulder top









Tidak hanya pada maxi dress, maxi skirt juga tak kalah keren dikombinasikan dengan atasan off-shoulder. Rok maxi polos dengan baju off-shoulder bermotif atau sebaliknya akan terlihat cocok dan stylish. Dengan gaya ini, tampilanmu akan terlihat lebih menarik dan tidak membosankan.